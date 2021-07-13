Корпус Xigmatek Venom II GLS получил стеклянные панели спереди и сбоку

Компания Xigmatek расширила ассортимент корпусов, анонсировав модель Venom II GLS для построения игровой станции с эффектным обликом. Новинка относится к решениям стандартного формата Mid Tower.

Возможна установка материнских плат типоразмера ATX, micro-ATX и mini-ITX. Предусмотрены семь слотов для карт расширения; ограничение по длине графических адаптеров — 320 мм.

Во фронтальной части находится панель из закалённого стекла. Кроме того, из стекла выполнена левая боковая стенка, благодаря чему прекрасно просматривается внутренняя компоновка.

Корпус предусматривает установку только двух накопителей: это устройства типоразмера 3,5 дюйма или 2,5 дюйма. Длина блока питания может составлять до 165 мм.

Поддерживается применение воздушной и жидкостной системы охлаждения. В первом случае можно задействовать до шести вентиляторов диаметром 120 мм, во втором — три радиатора формата до 360 мм.

Общие габариты новинки составляют 480 × 210 × 374 мм. Модель получила гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Ограничение по высоте процессорного кулера — 160 мм.