Оперативная память продолжит дорожать в третьем квартале, но не слишком сильно

Третий квартал является пиковым сезоном для производства различных продуктов, поэтому очевидно, что запасы доступных чипов памяти DRAM будет сокращаться во всех сегментах. Однако производители электроники запаслись микросхемами оперативной памяти DRAM ещё в первом квартале текущего года, поэтому общий показатель роста контрактных цен на эти чипы в третьем квартале этого года не превысит 15 %, считает аналитическая компания TrendForce.

По мнению аналитиков, сохраняющиеся ограничения производственных мощностей трёх крупнейших производителей памяти DRAM приведёт к росту стоимости микросхем для настольных компьютеров и ноутбуков в третьем квартале на 3–8 %. Хотя у OEM-производителей остаются запасы памяти на 8–10 недель, продолжающийся тренд на работу и учёбу из дома сохраняет высокий спрос на ноутбуки.

Рост цен на серверную память DRAM по итогам третьего квартала составит 5–10 %. Объясняется это тем, что ведущие производители серверного оборудования по-прежнему сохраняют большие запасы данного вида памяти. Тем не менее, некоторые производители второго эшелона продолжат закупку серверной памяти DRAM в третьем квартале, поскольку они не смогли этого сделать ранее. Запасы трёх крупнейших производителей чипов DRAM (Samsung, SK Hynix и Micron) сейчас ограничены, поэтому для сохранения доходности они продолжат повышать цены на свою продукцию.

Несмотря более скромный спрос контрактные цены на мобильные чипы DRAM увеличатся на 5–15 %, отмечает TrendForce. Обострение пандемии COVID-19 в Юго-Восточной Азии заставило производителей смартфонов пересмотреть свои планы относительно объёмов выпуска новых устройств, что в целом привело к тому, что у них накопилось очень много мобильной памяти DRAM. Кроме того, поскольку спрос на оперативную память со стороны отраслей, не относящихся к производству смартфонов, сейчас приносит больше прибыли, крупнейшие производители продолжат корректировать свои производственные мощности в соответствии с меняющимся спросом в различных сегментах.

TrendForce отмечает, что лидер рынка DRAM, компания Samsung пыталась минимизировать разницу в прибыльности памяти для разных сегментов. Кроме того, по сравнению с той же Micron, Samsung в первом квартале текущего года не сильно повышала контрактные цены на мобильную оперативную память. Ввиду прогнозируемого ослабления спроса на данный тип памяти в третьем квартале этого года южнокорейский производитель, стараясь компенсировать потери, более существенно повысит цены на мобильную память DRAM по сравнению с конкурентами. Действия Samsung в свою очередь заставят последних тоже пересмотреть свою ценовую политику, что в итоге приведёт к ещё более значительному повышению цен на мобильную память.

Из-за ограниченных поставок и высокого спроса на чипы памяти GDDR6 их контрактная стоимость в третьем квартале повысится на 8–13 %. Более 90 процентов графических ускорителей сегодня используют видеопамять стандарта GDDR6. Кроме того, игровые приставки нового поколения тоже используют данный тип памяти. Текущий спрос на чипы GDDR6 существенно превышает количество доступных предложений, а поскольку производители отдают приоритет производству памяти для серверного сегмента, контрактные цены на GDDR6 продолжат рост в третьем квартале.

На рынке также наблюдается высокий спрос со стороны производителей телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. Активное развитие инфраструктуры беспроводных сетей 5-го поколения (5G) в Китае, а также развёртывание нового беспроводного стандарта передачи данных Wi-Fi 6 являются главными драйверами этого спроса. TrendForce отмечает, что на этом фоне основным производителям памяти DRAM приходится замедлять переход от производства памяти DDR3 к сенсорам изображения CMOS и другим микросхемам, чтобы справиться с повышенным спросом. Однако в долгосрочной перспективе индустрия продолжит отказываться от устаревших 25/20-нм техпроцессов производства памяти и будет переходить на новые, более продвинутые стандарты 10-нм класса. Аналитики прогнозируют, что контрактные цены на чипы памяти DDR3 в третьем квартале текущего года увеличатся по сравнению с предыдущим кварталом на 8–13 %, а на чипы памяти DDR4 — на 3–8 процентов.