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Raijintek представила вентилятор Sklera II 12 RBW ADD с яркой подсветкой

Компания Raijintek анонсировала вентилятор охлаждения Sklera II 12 RBW ADD, разработанный для применения в составе игровых настольных компьютеров. Новинка будет предлагаться по отдельности, а также в комплектах из двух и трёх штук.

Здесь и ниже изображения Raijintek

Здесь и ниже изображения Raijintek

В основу изделия положен гидравлический подшипник с заявленным сроком службы 40 000 часов. Реализована яркая эффектная подсветка, контролировать работу которой можно непосредственно через материнскую плату.

Диаметр вентилятора составляет 120 мм. Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Уровень шума при этом не превышает 28 дБА. Кулер может создавать воздушный поток объёмом до 116 кубометров в час при уровне шума не более 28 дБА. Максимальное статическое давление — 2,2 мм водяного столба.

Говорится о совместимости с системами ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync. В состав комплектов из двух и трёх штук дополнительно включён управляющий контроллер.

Сведений о сроках начала продаж и ориентировочной цене пока нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: raijintek, вентилятор, кулер, охлаждение
raijintek, вентилятор, кулер, охлаждение
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