Tencent запатентовала систему наследования цифровых активов и внутриигровых предметов

Аналитик Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) обратил внимание на новый патент холдинга Tencent. Компания зарегистрировала технологию, которая позволяет передавать по наследству виртуальные объекты.

Отмечается, что речь идёт не только о внутриигровых предметах, но и о других цифровых активах. Виртуальная собственность может перейти наследнику, который будет указан в завещании. Такие объекты можно будет получить только в том случае, если их владелец указал эту возможность в завещании.

В системе Tencent цифровые предметы будут переданы наследнику в полном объёме. При этом их изначальный владелец может разделить наследство между несколькими людьми.

В начале июля Apple также представила подобный сервис цифрового наследования. С его помощью можно назначить администратора для данных, часть которых он сможет скачать. При этом администратор не получит информацию из платёжных систем.

Даниэль Ахмад отметил, что пока Tencent не заявила о способе реализации своей запатентованной технологии.