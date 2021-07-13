Не только пушки и гранаты: подробности классов персонажей кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite

Ресурс PC Gamer рассказал о классах персонажей кооперативного шутера Aliens: Fireteam Elite от Cold Iron Studios, релиз которого намечен на август.

В игре будет пять классов. Всех бойцов позволят настраивать — выбирать снаряжение, оружие и способности. Ограничения на количество персонажей одного класса в команде нет — все три пользователя могут играть за пехотинцев одного типа.

Разрушитель (Demolisher) — мощный боец, использующий стандартную импульсную винтовку и тяжёлое оружие L56A3 Smartgun. Второе очень эффективно, но имеет ограниченный боезапас. Также разрушитель способен отбрасывать врагов «взрывной волной» и выпускать «микроракеты», которые можно улучшить (например, добавить взрывной или сотрясающий эффект).

Док (Doc) лечит раненых и повышает их характеристики (точность, стабильность, регенерация выносливости, скорость перемещения) при помощи стимуляторов. Оружие — импульсная винтовка и пистолет с патронами 50-калибра.

Разведчик (Recon) способен вычислять позиции врагов и призывать дронов-помощников, восполняющих запасы амуниции и повышающих точность всех бойцов. Также играет роль снайпера и имеет оружие для стрельбы на близкой дистанции. Дронов можно прокачать, научив отслеживать и ослаблять указанные цели и защищать территорию.

Стрелок (Gunner) вооружён импульсной винтовкой, оружием ближнего боя и гранатами (которые можно превратить в бомбы). Имеет повышенную скорострельность (и умеет повышать этот параметр у товарищей) и получает бонусы за накопленный урон.

Техник (Technician) умеет устанавливать турели, которые можно улучшать, и электрические катушки, поражающие противников током и замедляющие их. Есть пистолет с патронами 50-го калибра и оружие для боя на ближней дистанции.

Aliens: Fireteam Elite имеет вид от третьего лица и рассчитана на трёх пользователей (двух из них разрешат заменить ботами). Действие разворачивается спустя 23 года после финала фильма «Чужой 3» (Alien 3) на планете LV-895. Заявлены четыре кампании по три миссии в каждой, дополняющие историю киноцикла, а также пять уровней сложности, более 30 видов оружия и свыше 70 модификаций. Противниками выступят ксеноморфы (о некоторых видах разработчики рассказали в марте) и андроиды.

Изначально Aliens: Fireteam Elite называлась Aliens: Fireteam — о решении изменить название издательство Focus Home Interactive сообщило в июне. Тогда же была объявлена дата выхода — 24 августа 2021 года — и стартовали предзаказы. Шутер выйдет на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Позже авторы подтвердили, что на момент релиза игра не будет поддерживать полноценный кроссплей: кроссплатформенный мультиплеер работает только в рамках одного и того же семейства консолей.