США готовят соглашения о цифровой торговле с Японией, Сингапуром и другими странами, чтобы ослабить позиции Китая

По сообщениям сетевых источников, администрация президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) рассматривает возможность подписания соглашения о цифровой торговле со странами Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Предполагается, что это поможет снизить уровень влияния Китая в регионе.

Согласно имеющимся данным, потенциальными участниками соглашения могут стать Канада, Чили, Япония, Малайзия, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур. Детали сделки всё ещё прорабатываются и говорить о конкретных аспектах пока слишком рано. Предполагается, что в договоре будут изложены стандарты цифровой экономики, в том числе правила использования данных, а также упрощённые таможенные процедуры и корректировка сопутствующих торговых формальностей.

Источник отмечает, что на данный момент ещё не были приняты какие-либо конкретные решения по данному вопросу. Вместе с тем было сказано, что администрация нынешнего президента намерена наладить более тесное сотрудничество со странами ИТР во многих сферах, в том числе в торговой. Очевидно, что работа в этом направлении ведётся для того, чтобы снизить уровень влияния Китая в регионе.