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Первые оценки F1 2021: достойное продолжение серии с важными улучшениями

F1 2021 выйдет только 16 июля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, но критики уже успели опробовать проект и поделиться своими наблюдениями в обзорах. В целом журналисты похвалили продолжение серии за несколько важных улучшений по сравнению с предыдущими частями и нововведения, включая сюжетный режим. Некоторые из них даже назвали F1 2021 лучшей во всей франшизе.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

На Metacritic (ПК-версия) игра получила 85 баллов после 15 рецензий. Схожие оценки можно увидеть на страницах для PS5 и Xbox Series X, а версии для PS4 и Xbox One пока не получили достаточно обзоров для вердикта. Выдержки из мнений отдельных изданий приведены ниже.

PC Gamer (92 из 100): «Ещё один превосходный симулятор мира “Формулы-1”, теперь с приятным сюжетным режимом».

Screen Rant (90 из 100): «Благодаря одному из самых объёмных режимов карьеры среди спортивных игр и достаточному [количеству] опций, которые делают её доступной для всех, F1 2021 понравится как новичкам, так и ветеранам».

Источник изображения: Bcimracing

Источник изображения: Bcimracing

PCGamesN (80 из 100): «Как и сами спортивные состязания, вождение впечатляет, как никогда [раньше]. Но беспокойство по поводу [механик] управления бизнесом сохраняется. В целом F1 2021 заслуживает получить управленческий режим».

Hardcore Gamer (70 из 100): «В игре уделяется недостаточно внимания сюжету, чтобы увлечь вас, а гонкам мешают невыполнимые испытания и гринд при прокачке […]».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Гонки, Xbox, PlayStation,
Теги: f1 2021, codemasters, electronic arts, гоночный симулятор
f1 2021, codemasters, electronic arts, гоночный симулятор
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