Недорогой кулер be quiet! Shadow Rock Slim 2 подойдёт большинству современных процессоров Intel и AMD

Компания be quiet! анонсировала процессорный охладитель Shadow Rock Slim 2: кулер подходит для игровых, мультимедийных и графических систем в сравнительно небольших корпусах.

Решение получило алюминиевый радиатор, через который проходят четыре высокопроизводительные 6-мм тепловые трубки с технологией прямого контакта HDT. В основании располагается прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.

Ориентированный на тихую работу 135-мм вентилятор be quiet! обеспечивает идеальный баланс между эффективностью охлаждения и тишиной. Плавная работа вентилятора достигается благодаря девяти оптимизированным лопастям и долговечному подшипнику скольжения с винтовой нарезкой. Скорость вращения достигает 1400 оборотов в минуту, а производимый шум не превышает 23,7 дБА.

Новинка способна справляться с охлаждением процессоров, чей показатель TDP достигает 160 Вт. Шлифованная поверхность алюминиевой верхней крышки придаёт решению элегантный внешний вид.

Общие габариты изделия составляют 74 × 137 × 161 мм. Говорится о совместимости с процессорами AMD Socket AM4/AM3(+) и Intel LGA 1200/2066/1150/1151/1155/2011(-3). Цена составит около 46 евро.