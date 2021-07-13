Моё болото: на новой карте Hunt: Showdown нашли дом Шрека

В подавляющем большинстве крупных игр можно найти множество «пасхалок». А порой разработчики добавляют любопытные секреты в развивающиеся проекты вместе с обновлениями. Так было с кораблём из Monkey Island в Sea of Thieves, а сейчас похожим образом отметились авторы Hunt: Showdown — на новой карте они разместили дом Шрека.

«Пасхалку» обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом zzilla8. Он изучил локацию DeSalle, которая пока доступна только на тестовом сервере, и в одном укромном углу отыскал хижину знаменитого мультипликационного персонажа. Отсылка легко определяется по внешнему виду строения, обветшалому заграждению перед ним и туалету, к которому ведёт вымощенная камнями тропинка. Последний в своё время породил множество шуток в Сети.

Напомним: далеко не все «пасхалки» удаётся найти так же просто, как дом Шрека в Hunt: Showdown. В начале июня разработчик Mass Effect 3 Ричард Бойсверт (Richard Boisvert) рассказал о забавном секрете в проекте, который игрокам так и не удалось обнаружить. А отдельные отсылки, как в случае со взглядом Джеймса Сандерленда во вступительной сцене Silent Hill 2, удаётся найти только спустя много лет.