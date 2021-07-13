Смартфон Nokia повышенной прочности будет представлен через две недели

Компания HMD Global обнародовала первый тизер нового смартфона Nokia, особенностью которого станет защищённое исполнение. Утверждается, что с этим аппаратом пользователи смогут забыть о дополнительных чехлах, хотя на изображении оно показано в чехле.

Устройство показано с тыльной стороны. Видно, что оно оборудовано четверной камерой с оптикой Zeiss. Оптические модули заключены в область круглой формы, а рядом находится светодиодная вспышка.

По слухам, на коммерческий рынок новинка может выйти под именем Nokia XR20. Официальная презентация состоится через две недели — 27 июля.

Смартфону приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 480, который объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Объём оперативной памяти составит не менее 4 Гбайт. В состав тыльной камеры могут войти датчики с 48 и 13 млн пикселей, а также пара 2-мегапиксельных сенсоров. Размер экрана формата FHD+ якобы составит 6,67 дюйма по диагонали. Разрешение фронтальной камеры — 8 млн пикселей.