Российский рынок смартфонов достиг рекордного объёма — более 300 млрд рублей

Компания МТС обнародовала статистику по российскому рынку смартфонов в первом полугодии текущего года. Продажи аппаратов с января по июнь составили рекордные 303 млрд рублей, что на 35 % вышел результатов за аналогичный период 2020-го.

По оценке аналитиков МТС, в первом полугодии 2021-го в России было продано 12,8 млн смартфонов. В натуральном выражении отрасль сократилась на 5,4 %. Такая картина отчасти объясняется снижением доли Huawei и Honor в связи с американскими санкциями.

Другой тенденцией завершившегося полугодия стало увеличение популярности дорогих аппаратов, что и повлияло на рост рынка в денежном исчислении. Так, сегмент смартфонов стоимостью до 20 000 рублей в абсолютных значениях упал на 26 %, в то время как количество проданных устройств с ценой от 50 000 рублей увеличилось в два раза.

Первое место российского рынка по количеству проданных аппаратов в первом полугодии 2021 года занял южнокорейский гигант Samsung с долей 33,2 %. Далее идёт Xiaomi с 23,2 %, а замыкает тройку Apple с 15,3 %. За ними следуют Honor — 6,5 % и Realme — 3,5 %.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов выглядит следующим образом: