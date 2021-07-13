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Российский рынок смартфонов достиг рекордного объёма — более 300 млрд рублей

Компания МТС обнародовала статистику по российскому рынку смартфонов в первом полугодии текущего года. Продажи аппаратов с января по июнь составили рекордные 303 млрд рублей, что на 35 % вышел результатов за аналогичный период 2020-го.

По оценке аналитиков МТС, в первом полугодии 2021-го в России было продано 12,8 млн смартфонов. В натуральном выражении отрасль сократилась на 5,4 %. Такая картина отчасти объясняется снижением доли Huawei и Honor в связи с американскими санкциями.

Другой тенденцией завершившегося полугодия стало увеличение популярности дорогих аппаратов, что и повлияло на рост рынка в денежном исчислении. Так, сегмент смартфонов стоимостью до 20 000 рублей в абсолютных значениях упал на 26 %, в то время как количество проданных устройств с ценой от 50 000 рублей увеличилось в два раза.

Первое место российского рынка по количеству проданных аппаратов в первом полугодии 2021 года занял южнокорейский гигант Samsung с долей 33,2 %. Далее идёт Xiaomi с 23,2 %, а замыкает тройку Apple с 15,3 %. За ними следуют Honor — 6,5 % и Realme — 3,5 %.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов выглядит следующим образом:

  1. Apple iPhone 11 128 Гбайт;
  2. Xiaomi Redmi 9A;
  3. Samsung Galaxy A12 32 Гбайт;
  4. Samsung Galaxy A12 64 Гбайт;
  5. Apple iPhone 11 64 Гбайт;
  6. Xiaomi Redmi 9C;
  7. Samsung Galaxy A02;
  8. Samsung Galaxy A01 Core;
  9. Xiaomi Redmi 9 64 Гбайт;
  10. Xiaomi Redmi 9 32 Гбайт.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфоны, россия, российский рынок, мтс, аналитика
смартфоны, россия, российский рынок, мтс, аналитика
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