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Британец, выбросивший HDD с 7500 биткоинами, ищет помощи у ИИ и хочет просветить помойку рентгеном

Житель британского города Ньюпорт Джеймс Хауэллс (James Howells), прославившейся тем, что случайно выбросил жёсткий диск с 7500 биткоинами, объявил о новом этапе поисков. Он хочет отыскать HDD на свалке при помощи искусственного интеллекта и сканеров. Об этом он рассказал The Sun.

Источник: The Independent

Источник: The Independent

Хауэллс случайно выкинул жёсткий диск с криптовалютой в 2013 году. На HDD хранилось 7,5 тысяч биткоинов. На тот момент стоимость каждого токена составляла около $1250, что в сумме давало более $9 млн. На сегодняшний день их общая стоимость превысила $240 миллионов. Несмотря на многолетние безуспешные поиски, он не оставляет надежд отыскать его на свалке. 

Теперь британец объявил о новом этапе поисков диска. Хауэллс сузил область поисков до 200 квадратных метров свалки, глубина которой составляет около 15 метров. Он хочет проверить необходимый объём мусора при помощи искусственного интеллекта. Суммарно ему предстоит обыскать от 300 до 400 тысяч тонн мусора.

Несмотря на планирование, власти не разрешают ему провести раскопки мусора. По их мнению, запланированная процедура может обойтись в миллионы фунтов. Кроме этого, это может произвести «необратимое воздействие на окружающую среду». В ответ Хауэллс предложил заплатить правительству 55 миллионов фунтов стерлингов (около $76 миллионов) за проведение работ. Удастся ли ему урегулировать этот вопрос с правительством, пока неясно.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: биткоин, bitcoin, криптовалюта
биткоин, bitcoin, криптовалюта
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