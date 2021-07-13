22 июля в CoD: Black Ops Cold War начнётся неделя свободного доступа к зомби-режиму и мультиплееру

Студия Treyarch и издательство Activision анонсировали неделю свободного доступа к зомби-режиму и мультиплееру Call of Duty: Black Ops Cold War. Акция пройдёт с 22 по 29 июля, а приурочена она к появлению в шутере нового контента в рамках четвёртого сезона.

Точное время начала и окончания свободного доступа пока не указано. Разработчики также не сообщили, смогут ли пользователи опробовать все режимы в мультиплеере. Скорее всего, да, ведь Activision уже уточнила, что акция распространяется и на новые карты, которые скоро появятся в игре. Одна из них предназначена для зомби-режима, а вторая — для стандартных командных состязаний.

А вот свободный доступ к одиночной кампании получить не удастся. Это объясняется её длительностью: согласно данным сайта HowLongtoBeat, с сюжетом Call of Duty: Black Ops Cold War можно ознакомиться в среднем за пять часов. Недели вполне хватит, чтобы добраться до финала истории и не покупать игру, если интересует исключительно кампания.

Call of Duty: Black Ops Cold War вышла 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.