Компактный компьютер на отбракованном процессоре PlayStation 5 появился в продаже в Индии за $600

Индийский ретейлер PrimeABGB начал продажи компактных ПК, построенных на платформе AMD 4700S Desktop Kit. Напомним, что её основной служит отбракованные процессоры для игровых приставок PlayStation 5, у которых отключён блок встроенной графики.

Системы на базе AMD 4700S Desktop Kit индийский магазин оценивает примерно в $600. В состав сборки также входит компактный компьютерный корпус SilverStone Sugo 13 Mesh, блок питания Antec Atom мощностью 450 Вт, твердотельный накопитель стандарта SATA III объёмом 120 Гбайт и графический ускоритель GeForce GT 710.

Напомним, что сам чип AMD 4700S сочетает восемь вычислительных ядер поколения Zen 2 с поддержкой 16 потоков. К сожалению, тактовую частоту процессора индийский ретейлер не указывает, однако сообщает, что система также оборудована 16 Гбайт оперативной памяти.

Ранее AMD подтвердила, что на базе 4700S Desktop Kit будет представлено более 80 различных настольных систем.