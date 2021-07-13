Эксклюзивные ASUS GeForce RTX 3080 Strix GUNDAM обнаружились в майнинговых фермах

С анонсом видеокарт NVIDIA Lite Hash Rate (LHR) поколения Ampere, найти в продаже оригинальные модели, не оснащённые ограничителем майнинга криптовалюты Ethereum, стало значительно сложнее. Среди добытчиков криптовалют они стали цениться ещё больше. В одном из вьетнамских магазинов, занимающемся продажами майнинговых ферм на базе GPU, были обнаружены одни из последних экземпляров GeForce RTX 3080, не оснащённых ограничителем майнинга.

Новость не привлекла бы нашего внимания, если бы не один момент. В составе подобных майнинговых ферм продавцы предлагают сверхредкие модели GeForce RTX 3080 Strix компании ASUS в эксклюзивном исполнении GUNDAM. Видеокарты данной серии, как и некоторые другие комплектующие для ПК, тайваньская компания выпустила ограниченной партией по случаю сорокалетия популярного японского аниме GUNDAM, имеющего на родине культовый статус.

Графические ускорители данной серии невозможно найти в свободной продаже, однако, как указывает портал VideoCardz, ASUS недавно поставила несколько GeForce RTX 3080 ROG Strix GUNDAM в США. Понятное дело, что многие из них практически сразу оказались на площадке вторичной торговли eBay, где предлагаются по существенно завышенной цене, которая стартует с $2300.

Нельзя не задаться вопросом, почему даже столь редкие и уникальные экземпляры в конечном итоге оказываются в составе обычных майнинговых ферм и почему они поставляются таким ретейлерам.

Радует лишь то, что в скором времени подобные фотографии станут лишь достоянием прошлого. Низкая доходность видеокарт серии LHR и повышающиеся объёмы производства GPU, оснащённых ограничителем майнинга, создадут ещё более жёсткую конкуренцию среди майнеров, ищущих всё ещё сохранившиеся видеокарты без LHR.