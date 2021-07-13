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Эксклюзивные ASUS GeForce RTX 3080 Strix GUNDAM обнаружились в майнинговых фермах

С анонсом видеокарт NVIDIA Lite Hash Rate (LHR) поколения Ampere, найти в продаже оригинальные модели, не оснащённые ограничителем майнинга криптовалюты Ethereum, стало значительно сложнее. Среди добытчиков криптовалют они стали цениться ещё больше. В одном из вьетнамских магазинов, занимающемся продажами майнинговых ферм на базе GPU, были обнаружены одни из последних экземпляров GeForce RTX 3080, не оснащённых ограничителем майнинга.

Источник изображений: Nguyenconpc

Источник изображений: Nguyenconpc

Новость не привлекла бы нашего внимания, если бы не один момент. В составе подобных майнинговых ферм продавцы предлагают сверхредкие модели GeForce RTX 3080 Strix компании ASUS в эксклюзивном исполнении GUNDAM. Видеокарты данной серии, как и некоторые другие комплектующие для ПК, тайваньская компания выпустила ограниченной партией по случаю сорокалетия популярного японского аниме GUNDAM, имеющего на родине культовый статус.

Графические ускорители данной серии невозможно найти в свободной продаже, однако, как указывает портал VideoCardz, ASUS недавно поставила несколько GeForce RTX 3080 ROG Strix GUNDAM в США. Понятное дело, что многие из них практически сразу оказались на площадке вторичной торговли eBay, где предлагаются по существенно завышенной цене, которая стартует с $2300.

Нельзя не задаться вопросом, почему даже столь редкие и уникальные экземпляры в конечном итоге оказываются в составе обычных майнинговых ферм и почему они поставляются таким ретейлерам.

Радует лишь то, что в скором времени подобные фотографии станут лишь достоянием прошлого. Низкая доходность видеокарт серии LHR и повышающиеся объёмы производства GPU, оснащённых ограничителем майнинга, создадут ещё более жёсткую конкуренцию среди майнеров, ищущих всё ещё сохранившиеся видеокарты без LHR.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 3080, asus, майнинг, вьетнам
geforce rtx 3080, asus, майнинг, вьетнам
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