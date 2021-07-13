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Сегодня пройдёт вторая прямая трансляция в преддверии EA Play — инди-студии расскажут о своих проектах

Electronic Arts в официальном пресс-релизе рассказала о второй прямой трансляции из цикла «В центре внимания», предшествующего онлайн-шоу EA Play Live 2021. В рамках стрима инди-разработчики из Hazelight Studios, Zoink Games, Silver Rain и Velan Studios поделятся разнообразными новостями и подробностями о своих проектах.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Трансляция начнётся сегодня, 13 июля, в 20:00 по московскому времени. Согласно заявлению Electronic Arts, на мероприятии появится:

  • руководитель Hazelight Studios Юсеф Фарес (Josef Fares), чтобы рассказать о силе повествования в играх на примере It Takes Two;
  • глава разработки Lost in Random Олов Редмальм (Olov Redmalm) поделится подробностями свежего проекта Zoink Games;
  • сооснователь Velan Studios Гуа Бала (Guha Bala) раскроет новости о сетевых «вышибалах» Knockout City;
  • исполнитель роли Байека в Assassin’s Creed Origins и один из учредителей Silver Rain Games Абубакар Салим (Abubakar Salim) поведает об основании собственной команды.
Источник изображения: PC Gamer

Источник изображения: PC Gamer

Посмотреть стрим можно на YouTube и в сообществе Electronic Arts «ВКонтакте». Напомним, EA Play Live 2021 пройдёт 22 июля, а начнётся в 20:00 по московскому времени. Шоу продлится около 40 минут.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Xbox, PlayStation,
Теги: electronic arts, hazelight studios, zoink games, silver rain games, velan studios
electronic arts, hazelight studios, zoink games, silver rain games, velan studios
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