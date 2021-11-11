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Роботы-уборщики ILIFE доступны со скидками в честь фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress

На правах рекламы

Приближается Всемирный фестиваль шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival), который проходит раз в году 11 ноября. В ходе фестиваля ведущий китайский производитель роботов-пылесосов ILIFE проводит распродажу своей продукции, предлагая на неё значительные скидки.

В рамках распродажи компания предлагает большую скидку на робота-уборщика для мытья полов ILIFE W455, представляющего собой обновлённую версию модели ILIFE W400. Основное отличие новой модели от предшественника заключается в добавлении камеры для навигационной системы.

ILIFE W455 предназначен для сухой и влажной уборки помещения. Устройство оснащено двумя баками для чистой и грязной воды объёмом 0,85 и 0,9 л соответственно.

Благодаря использованию системы очистки TidalPower Cleaning System и технологии разделения чистой и грязной воды Clean/Dirty Water Separation Technology робот-пылесос позволяет удалять стойкие загрязнения, включая пятна соуса, краску и следы от грязной обуви.

Мытьё пола устройство осуществляет в четыре этапа:

  • смачивание пятен — с помощью шести форсунок пылесос разбрызгивает воду, увлажняя напольное покрытие;
  • чистка пола щёткой — осуществляется щёткой с тонкой густой щетиной, вращающейся с высокой скоростью;
  • всасывание отработанной грязной воды — мощная система всасывания приводится в действие бесколлекторным двигателем;
  • удаление остатков влаги — производится резиновым скребком, после чего поверхность пола остаётся полностью сухой.

В пылесосе имеется система позиционирования, включающая датчики обнаружения препятствия и перепада высоты. Для управления устройством используется пульт ДУ или приложение.

Продолжительность автономной работы ILIFE W455 составляет 80 минут. В комплекте с устройством поставляется зарядная станция. Стоимость ILIFE W455 в рамках акции составит $199. При указании промокода OWHP1250 предоставляется дополнительная скидка в размере 1250 рублей.

Также крупная скидка предлагается на робот-пылесос ILIFE A80 Plus, предназначенный для комбинированной уборки. В рамках распродажи его цена со скидкой составит $159. Кроме того можно будет получить дополнительную скидку в размере 1500 рублей, указав промокод SPTOWH1500.

Пылесос оснащён японским бесщёточным мотором Nidec с 16 000 об/мин, обеспечивающим мощное всасывание. Пылесос автоматически распознаёт ковровое покрытие и переключается на режим максимального всасывания силой 1100 Па. Имеется три режима всасывания — 600, 1000 и 1100 Па.

Для сбора мусора используется ячеистый пылесборник ёмкостью 450 мл с трёхслойной фильтрацией, включающей фильтр для отсеивания мелких частиц, конические цилиндры, которые собирают и изолируют крупные частицы мусора, и ячеистую структуру, улавливающую и накапливающую мелкие частицы.

Резервуар для воды ёмкостью 300 мл с интеллектуальным управлением подачи воды имеет 3 настройки уровня подачи.

Пылесос оснащён системой навигации на базе гироскопа с возможностью построения карты помещения и планирования маршрута. Для управления устройством используется пульт ДУ или приложение.

ILIFE A80 Plus имеет четыре режима уборки: «максимальная очистка», «автоматическая уборка», «уборка указанной зоны» и «уборка по периметру». Есть функция виртуальной стены, используемой для ограничения зоны уборки. Имеющиеся сенсоры предотвращают столкновение пылесоса с препятствием и падение с лестницы.

Продолжительность автономной работы пылесоса составляет до 1,5 часа. В случае разрядки пылесос в автоматическом режиме направляется к зарядной станции.

ILIFE также предложит на фестивале много других моделей роботов-пылесосов с большими скидками. Выбрать подходящую модель можно в магазине ILIFE.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, разработка и производство электроники,
Теги: ilife, робот-уборщик, распродажа
ilife, робот-уборщик, распродажа
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