Xiaomi объявила крупные скидки на смартфоны Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T и POCO X3 Pro

Компания Xiaomi объявила спецпредложение в честь Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival), который пройдёт 11 ноября. В рамках акции можно не только приобрести смартфон компании со значительной скидкой, но и получить его бесплатно.

В частности, участвующий в акции смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE предлагается со скидкой по промокоду 1111HITS в размере 1900 руб. С учётом купона на $3 окончательная стоимость смартфона составит 19 280 руб.

Xiaomi 11 Lite 5G NE является самым тонким (6,81 мм) и самым лёгким (158 г) среди смартфонов с поддержкой 5G. Устройство оснащено 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем TrueColor DotDisplay с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек) при частоте обновления 90 Гц, защищённым от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Дисплей обеспечивает 10-битную глубину передачи цвета, а также поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и технологии HDR10+, Dolby Vision. Показатель контрастности дисплея равен 5 000 000:1. Частота отклика сенсорного слоя составляет 240 Гц. Для разблокировки экрана применяется боковой сканер отпечатков, встроенный в кнопку питания.

Смартфон основан на 6-нм процессоре Snapdragon 778G с восемью вычислительными ядрами Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G. Объём оперативной памяти равен 6/8 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя составляет 128/256 Гбайт. Основная камера смартфона включает 64-Мп сенсор с максимальной диафрагмой f/1,79, сверширокоугольный 8-Мп сенсор с углом обзора 119° и 5-Мп датчик для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры для съёмки селфи равно 20 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 4250 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Спецификации Xiaomi 11 Lite 5g NE также включают адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5,2, Wi-Fi, чип NFC, двойные динамики.

В акции также участвует флагманский смартфон Xiaomi 11T, поступивший в продажу в России в прошлом месяце. На новинку предоставляется скидка в размере 2600 руб. при указании промокода 1111BUY. С учётом купона на скидку $20 стоимость смартфона составит 28 143 руб.

Xiaomi 11T оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем TrueColor DotDisplay с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек) и частотой обновления изображения 120 Гц. Благодаря поддержке технологии AdaptiveSync частота обновления автоматически регулируется в зависимости от воспроизводимого контента. Частота опроса сенсорного слоя составляет до 480 Гц. Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3 и технологии HDR10+, Dolby Vision, а также режим чтения. Показатель контрастности равен 5 000 000:1. Защиту дисплея от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон базируется на 6-нм восьмиядерном чипе MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графическим ускорителем Mali-G77 MC9 и модемом 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт. Основная камера смартфона состоит из главного 108-Мп сенсора, а также вспомогательных 8-Мп и 5-Мп датчиков. Разрешение фронтальной камеры равно 16 Мп.

Xiaomi 11T оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 67-Вт зарядки, обеспечивающей полный заряд с нуля всего за 36 минут. Для управления смартфоном используется операционная системой Android 11 с программной оболочкой MIUI 12,5.

Крупная скидка в рамках акции также предлагается на смартфон POCO X3 Pro. При указании промокода 1111SHOUT пользователь получает скидку в размере 1700 руб. С учётом купона в $2 стоимость смартфона составит 13 800 руб.

POCO X3 Pro отличается крупным 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (2400 × 1080 точек, плотность пикселей — 395 ppi). Частота обновления составляет 120 Гц, в зависимости от отображаемого контента этот показатель автоматически изменяется между значениями 50/60/90/120 ГГц. Частота отклика сенсорного слоя равна 240 Гц. Защиту от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 6.

POCO X3 Pro основан на 7-нм восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 860 с рабочей частотой до 2,96 ГГц, графическим ускорителем Adreno 640 и модемом 4G/LTE. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя UFS 3.1 — 128 или 256 Гбайт. Ёмкость памяти можно увеличить благодаря слоту для карт microSD объёмом до 1 Тбайт. Основная камера смартфона состоит четырёх модулей — 48-Мп, 8-Мп, 2-Мп и 2-Мп. Разрешение фронтальной камеры, размещённой в верхней части дисплея, равно 20 Мп.

Для разблокировки POCO X3 Pro используется боковой дактилоскопический сканер. Есть 3,5-мм аудоразъём, стереофонические динамики, а также чип NFC для проведения оплаты за покупки без использования банковской карты. Аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Смартфон работает под управлением операционной системой Android 11 с надстройкой MIUI 12.