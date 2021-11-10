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Мобильная Lineage 2M стартует 2 декабря, а предсоздать персонажей и кланы можно уже сейчас

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Южнокорейский издатель и разработчик NCSoft совместно с компанией «Иннова» анонсировал точную дату запуска своей мобильной многопользовательской ролевой игры Lineage 2M.

Источник изображений: NCSoft

Источник изображений: NCSoft

Как стало известно, Lineage 2M выйдет 2 декабря текущего года в 8:00 по Москве. Релиз состоится одновременно в России и ещё 28 странах по всему миру, включая Украину, Польшу, Великобританию, США и другие.

Пользователям из всех 29 стран доступна предрегистрация Lineage 2M через официальный сайт игры или цифровые магазины (Play Маркет, App Store). За прохождение процедуры полагаются бонусы.

Кланы, к которым присоединится большое количество игроков, получат некие положительные эффекты

Кланы, к которым присоединится большое количество игроков, получат некие положительные эффекты

Вдобавок жителям России и ещё девяти стран СНГ и Восточной Европы открылась акция предсоздания персонажей. На выбор — пять рас (люди, эльфы, тёмные эльфы, гномы, орки) и шесть классов (рыцарь, воин, налётчик, лучник, маг, клирик).

Предсоздавшие персонажа пользователи также могут либо предсоздать клан, либо вступить в уже организованный. За присоединение полагается Карта Агатиона (на 11 применений).

До 3 ноября на сайте Lineage 2M была доступна опция переноса имени своего клана и персонажа из Lineage 2

До 3 ноября на сайте Lineage 2M была доступна опция переноса имени своего клана и персонажа из Lineage 2

Разработчики называют Lineage 2M наследницей Lineage 2. В проекте обещают «лучшую трёхмерную графику на мобильных устройствах», бесшовную загрузку и открытый мир со сражениями на 10 тыс. человек.

Lineage 2M дебютировала в ноябре 2019 года (Южная Корея). Игра создаётся для устройств на базе iOS и Android, но также будет доступна через кроссплатформенный сервис Purple.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: lineage 2m, иннова, ncsoft, mmorpg
lineage 2m, иннова, ncsoft, mmorpg
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