Мобильная Lineage 2M стартует 2 декабря, а предсоздать персонажей и кланы можно уже сейчас

Южнокорейский издатель и разработчик NCSoft совместно с компанией «Иннова» анонсировал точную дату запуска своей мобильной многопользовательской ролевой игры Lineage 2M.

Как стало известно, Lineage 2M выйдет 2 декабря текущего года в 8:00 по Москве. Релиз состоится одновременно в России и ещё 28 странах по всему миру, включая Украину, Польшу, Великобританию, США и другие.

Пользователям из всех 29 стран доступна предрегистрация Lineage 2M через официальный сайт игры или цифровые магазины (Play Маркет, App Store). За прохождение процедуры полагаются бонусы.

Вдобавок жителям России и ещё девяти стран СНГ и Восточной Европы открылась акция предсоздания персонажей. На выбор — пять рас (люди, эльфы, тёмные эльфы, гномы, орки) и шесть классов (рыцарь, воин, налётчик, лучник, маг, клирик).

Предсоздавшие персонажа пользователи также могут либо предсоздать клан, либо вступить в уже организованный. За присоединение полагается Карта Агатиона (на 11 применений).

Разработчики называют Lineage 2M наследницей Lineage 2. В проекте обещают «лучшую трёхмерную графику на мобильных устройствах», бесшовную загрузку и открытый мир со сражениями на 10 тыс. человек.

Lineage 2M дебютировала в ноябре 2019 года (Южная Корея). Игра создаётся для устройств на базе iOS и Android, но также будет доступна через кроссплатформенный сервис Purple.