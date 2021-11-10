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Фитнес-браслет Realme Band 2 с большим экраном можно будет купить всего за $30

На правах рекламы

Компания Realme объявила спецпредложение на фитнес-браслет Realme Band 2 в честь Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival), который состоится на этой неделе, 11 ноября. В рамках акции пользователи смогут купить носимое устройство со значительной скидкой, указав промокод и получив купон на сайте интернет-магазина.

Фитнес-браслет Realme Band 2 оснащён 1,4-дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 320 × 167 точек и максимальной яркостью 500 кд/м2. Для пользователей подготовлен набор различных циферблатов, из которых можно выбрать подходящий вариант по своему вкусу.

Realme Band 2 отличается высокой функциональностью, позволяя пользователю отслеживать состояние здоровья и физическую активность по целому ряду параметров. Фитнес-браслет оснащён энергоэффективным датчиком Goodix GH3011, обеспечивающим с высокой точностью непрерывный мониторинг сердечного ритма и уровня содержания кислорода в крови (SpO2), оповещая пользователя в случае нарушений сердечного ритма. Также с помощью устройства можно осуществлять мониторинг качества сна, уровня стресса и показателей женского здоровья. Все показатели можно контролировать в приложении Realme Link, доступном как на Android (Android 5.1 и выше), так и на iOS (IOS 11 и выше), где также можно получить рекомендации по укреплению здоровья и качества сна. Для подключения к смартфону используется протокол беспроводной связи Bluetooth: 5.1

Фитнес-браслет поддерживает 90 спортивных режимов, включая бег на свежем воздухе и в помещении, ходьбу на свежем воздухе и в помещении, футбол, крикет, баскетбол, греблю, эллиптический тренажёр, йогу и т. д. Устройство обладает водонепроницаемым корпусом (5 ATM), благодаря чему его можно брать с собой на тренировки на открытом воздухе в любую погоду, а также на занятия плаванием в бассейне.

Имеющийся у Realme Band 2 аккумулятор ёмкостью 204 мА·ч обеспечивает до 12 дней работы устройства в автономном режиме. Для его зарядки используется зарядное устройство с магнитом. С помощью Realme Band 2 можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне, работой его камеры, а также умными устройствами экосистемы Realme AIoT. Размеры фитнес-браслета равны 259,8 × 24,6 × 12,1 мм, вес — 27 г.

Стоимость фитнес-браслета Realme Band 2 с учётом скидок составит $29,99.

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: realme, фитнес-браслет, скидки
realme, фитнес-браслет, скидки
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