Мощный игровой ноутбук THUNDEROBOT ZERO на базе Core i7-11800H и RTX 3070 предлагается со скидкой более 15 000 рублей

Бренд THUNDEROBOT объявил распродажу игровых ноутбуков ZERO на базе Intel Core i7 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX в рамках Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival), который состоится на этой неделе, 11 ноября.

Игровой ноутбук ZERO базируется на восьмиядерном процессоре Intel Core i7-11800H одиннадцатого поколения с тактовой частотой 2,3 ГГц (турбо-частота — 4,6 ГГц) и возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Графическую подсистему представляет видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 и GPU на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX 2-го поколения. Видеокарта оснащена улучшенными ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью, что позволяет обеспечить достаточную производительность для самых требовательных игр. Объём оперативной памяти DDR4 (3200 МГц) составляет до 64 Гбайт (два слота), твердотельного NVMe-накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — до 1 Тбайт (есть два слота M.2).

Ноутбук ZERO оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 точек и соотношением сторон 16:10. Частота обновления дисплея составляет 165 Гц, время отклика — 5 мс, максимальная яркость — 500 кд/м2, контрастность — 1200:1. Экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Благодаря тонким рамкам соотношение его площади к поверхности крышки составляет 91 %.

Коммуникационные возможности ноутбука включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, три порта USB 3.1 Gen1, порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, разъёмы RJ-45, HDMI 2.0, Mini DP 1.4 и 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

Ноутбук оснащён клавиатурой со светодиодной подсветкой и аудиосистемой с поддержкой объёмного звучания и четырьмя режимами для воспроизведения музыки, кинофильмов, игр и общения. Вес устройства составляет менее 2 кг.

Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Windows 10 Pro. Стоимость THUNDEROBOT ZERO в рамках акции составит от 118 525 рублей. Обычная цена ноутбука, заметим, составляет 134 025 рублей.