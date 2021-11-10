3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиноутбуки и нетбукиМощный игровой ноутбук&nbsp;THUNDERO...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Мощный игровой ноутбук THUNDEROBOT ZERO на базе Core i7-11800H и RTX 3070 предлагается со скидкой более 15 000 рублей

На правах рекламы

Бренд THUNDEROBOT объявил распродажу игровых ноутбуков ZERO на базе Intel Core i7 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX в рамках Всемирного фестиваля шопинга 11.11 на AliExpress (AliExpress 11.11 Global Shopping Festival), который состоится на этой неделе, 11 ноября.

Игровой ноутбук ZERO базируется на восьмиядерном процессоре Intel Core i7-11800H одиннадцатого поколения с тактовой частотой 2,3 ГГц (турбо-частота — 4,6 ГГц) и возможностью одновременной обработки до 16 потоков инструкций. Графическую подсистему представляет видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 и GPU на базе Ampere — архитектуры NVIDIA RTX 2-го поколения. Видеокарта оснащена улучшенными ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью, что позволяет обеспечить достаточную производительность для самых требовательных игр. Объём оперативной памяти DDR4 (3200 МГц) составляет до 64 Гбайт (два слота), твердотельного NVMe-накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — до 1 Тбайт (есть два слота M.2).

Ноутбук ZERO оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 точек и соотношением сторон 16:10. Частота обновления дисплея составляет 165 Гц, время отклика — 5 мс, максимальная яркость — 500 кд/м2, контрастность — 1200:1. Экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Благодаря тонким рамкам соотношение его площади к поверхности крышки составляет 91 %.

Коммуникационные возможности ноутбука включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, три порта USB 3.1 Gen1, порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, разъёмы RJ-45, HDMI 2.0, Mini DP 1.4 и 3,5-мм аудиоразъём для наушников.

Ноутбук оснащён клавиатурой со светодиодной подсветкой и аудиосистемой с поддержкой объёмного звучания и четырьмя режимами для воспроизведения музыки, кинофильмов, игр и общения. Вес устройства составляет менее 2 кг.

Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Windows 10 Pro. Стоимость THUNDEROBOT ZERO в рамках акции составит от 118 525 рублей. Обычная цена ноутбука, заметим, составляет 134 025 рублей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России вновь начал расти спрос на ноутбуки
Huawei Matebook 14 2021 AMD: красная версия отличного ноутбука
Обзор игрового ноутбука MSI GS76 Stealth 11UG: король мегаполиса
Acer представила обновлённые хромбуки с сенсорными экранами и процессорами Intel и MediaTek
Acer представила семейство экологичных компьютеров Vero — в них используется переработанный пластик
Acer представила уникальный ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition с 3D-экраном и мощной начинкой
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: игровой ноутбук, распродажа, скидки
игровой ноутбук, распродажа, скидки
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
За 15 лет Китай построит 150 новых атомных реакторов
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Появилось сравнение геймплея ремастера GTA: Vice City и оригинальной игры
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 8 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 8 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 9 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 9 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 10 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 6 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 7 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 7 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 12 ч.