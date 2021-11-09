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Microsoft представила свой ответ хромбукам — компактный лэптоп Surface SE стоимостью $249

Мы уже сообщали, что Microsoft представила операционную систему Windows 11 SE, которая призвана составить конкуренцию Google Chrome OS. Что касается аппаратного обеспечения, конкуренцию хромбукам составит новый Surface Laptop SE, стоимостью всего $249. Кроме того позже выйдет ряд аналогичных устройств, которые готовят партнёры Microsoft. 

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Surface Laptop SE будет продаваться учебным заведениям и самим учащимся. Компьютер предлагает ту же клавиатуру и трекпад, что и более продвинутый Surface Laptop Go. Однако в случае с Laptop SE пластиковый корпус вмещает более компактную 11,6-дюймовую матрицу с разрешением 1366 × 768 пикселей. Это первое устройство Surface с соотношением сторон 16:9 после перехода на стандарт 3:2 в Surface Pro 3 в 2014 году.

Surface Laptop SE может поставляться с процессорами Intel Celeron N4020 или N4120. Процессор работает в связке с 4 или 8 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость eMMC-накопителя составляет 64 или 128 Гбайт. Для видеосвязи предназначена 1-Мп камера. Surface Laptop оборудован одним портом USB Type-A и одним USB Type-C, выделенным цилиндрическим разъёмом для зарядки и 3,5-мм портом для подключения проводных наушников.

Microsoft пообещала, что новинка появится на рынке в начале 2022 года. К сожалению, рассчитывать на то, что устройство будет доступно для покупки частным лицам, не приходится.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: новинка, ноутбук, образование, microsoft, surface
новинка, ноутбук, образование, microsoft, surface
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