Apple пообещала дать возможность менять дисплеи в iPhone 13 без потери Face ID вне официальных сервисов

Некоторое время назад iFixit и другие независимые компании, занимающиеся ремонтом потребительской электроники, обнаружили, что замена дисплея на iPhone 13 «убивает» Face ID. Это изменение значительно усложнило сторонним мастерским замену дисплея на iPhone, поскольку для сохранения работы Face ID необходима пересадка микросхемы, входящей в состав экранного модуля. К счастью, Apple пообещала упразднить это ограничение.

Учитывая реакцию со стороны поставщиков услуг по ремонту электроники, недовольных фактически искусственным ограничением, Apple решила пойти на попятную. «Яблочная» компания сообщила изданию The Verge, что планирует представить обновление ПО, которое позволит производить замену экранного модуля без потери функциональности Face ID. Это обновление снимет ограничение, требующее переноса микроконтроллера на новый дисплей при ремонте.

Пока неизвестно, когда Apple выпустит обещанное обновление. Однако на данный момент в стадии бета-тестирования находится iOS 15.2, и исправление может быть представлено уже с этой версией ПО.