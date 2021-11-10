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NVIDIA представила платформу Drive Hyperion 8 для создания безопасного автономного транспорта

Компания NVIDIA официально представила платформу Hyperion 8, которая объединяет компьютерную архитектуру и набор датчиков, и предназначена для создания полностью автономных автомобильных систем. Технология разработана для обеспечения высокого уровня функциональной безопасности и кибербезопасности, а также задействует широкий набор датчиков разных производителей, включая Continental, Hella, Luminar, Sony и Valeo.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

В состав Drive Hyperion 8 входят 12 камер, 9 радаров, 12 ультразвуковых датчиков и один лидар, который располагается на передней панели. В Drive Hyperion 8 используются две системы на кристалле NVIDIA Drive Orin, которые обеспечивают высокий уровень производительности и отказоустойчивости, а также предоставляют достаточно ресурсов для формирования систем автономного вождения 4 уровня.

Drive Hyperion 8 является модульной платформой, которая позволяет разработчикам задействовать только те её возможности, которые им требуются. Например, автопроизводители могут использовать платформу для выполнения основных вычислений, разработки систем автономного вождения, реализации разных функций внутри кабины авто и др. В комплект разработчика Drive Hyperion 8 также входят графические процессоры на архитектуре Ampere, которые обеспечивают достаточную производительность для проверки и тестирования новых возможностей программного обеспечения.

«NVIDIA возглавила современную революцию вычислений, и отрасль видит, что они делают то же самое с автономным вождением. Общей чертой между нашими компаниями является то, что наши технологии де-факто становятся для крупных автопроизводителей решением, обеспечивающим безопасности и автономность нового поколения. Используя наши сильные стороны, автопроизводители получают доступ к самой передовой платформе разработки автономных транспортных средств», — прокомментировал запуск Drive Hyperion 8 Остин Расселл (Austin Russell), основатель и генеральный директор компании Luminar.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: nvidia, автономное управление, автономные машины
nvidia, автономное управление, автономные машины
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