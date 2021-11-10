Четверть продаж Volvo в текущем году составили гибриды и электромобили

В 2017 году шведский автоконцерн Volvo стал одним из первых автопроизводителей, кто начал двигаться в сторону электрификации своего модельного ряда автомобилей. Компания поставила цель — к середине текущего десятилетия половина её продаж должна приходиться на модели с гибридной силовой установкой. К 2030 году автопроизводитель планирует полностью перейти на выпуск исключительно электрических моделей. Похоже, Volvo уверенно движется к поставленной цели.

Недавно компания отчиталась об объёме своих мировых продаж за 10 месяцев текущего года. Четверть из выпущенных мащин составили гибридные модели, а также полностью электрические модели. Несмотря на проблемы с цепочками поставок компонентов, Volvo продала с января по октябрь текущего года 581 464 автомобилей.

Из этого числа 148 068 единиц составили электромобили или гибридные модели. Основные продажи в размере 129 803 автомобилей составили гибридные модели 60-й и 90-й серий, а объём продаж полностью электрических моделей XC40 Recharge и C40 Recharge оценивается в 18 261 единиц.

В США компания, например, продала 104 066 машин, 12 906 из которых оказались гибридами, а ещё 5255 автомобилей — полностью электрическими.