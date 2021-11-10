Свободная поисковая система You.com на базе ИИ привлекла $20 млн инвестиций и собирается противостоять Google

Стартап You.com, разрабатывающий «первую в мире открытую поисковую систему», объявил о начале бета-тестирования поисковика и привлечении инвестиций в размере $20 млн. Согласно имеющимся данным, основными инвесторами проекта стали генеральный директор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff), а также компании Breyer Capital, Sound Ventures, Day One Ventures и др.

Привлечённые средства You.com планирует потратить на развитие собственной платформы и наращивание пользовательской аудитории. В компании считают, что по мере развития технологий интернет становится всё более централизованным и контролируемым несколькими IT-гигантами. В ответ на это You.com планирует использовать технологии, чтобы помочь людям «жить лучше и продуктивнее».

Основанная в 2020 году You.com использует нейролингвистическое программирование для обработки поисковых запросов, ранжирования результатов и семантического разбора запросов на разных языках, включая языки программирования. Платформа использует ИИ-алгоритмы для обобщения поисковых результатов и их расширения за счёт встроенных поисковых приложений, благодаря чему пользователи могут выполнять разные задачи, не покидая страниц поисковой выдачи.

«Первая страница Google может быть изменена только путём оплаты рекламы, что раздражает пользователей и дорого обходится компании. Наша новая платформа позволит компаниям размещать на первой странице свой наиболее актуальный контент, и, если он понравится пользователям, они смогут взаимодействовать с ним прямо на этой странице. Большинство компаний и партнёров предпочтут этот новый интерфейс цифровой жизни людей старому статус-кво Google», — считает сооснователь и генеральный директор You.com Ричард Сочер (Richard Socher).

Разработчики также утверждают, что You.com «поднимает планку» конфиденциальности, предлагая пользователям режим инкогнито «нулевого следа». В настоящее время платформа не демонстрирует рекламу, не продаёт данные третьим лицам и не отслеживает поведение пользователей в интернете. Хотя компания не исключает возможность появления на платформе рекламы, она публично взяла на себя обязательства никогда не показывать пользователям «таргетированную рекламу, нарушающую конфиденциальность».