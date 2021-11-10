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Свободная поисковая система You.com на базе ИИ привлекла $20 млн инвестиций и собирается противостоять Google

Стартап You.com, разрабатывающий «первую в мире открытую поисковую систему», объявил о начале бета-тестирования поисковика и привлечении инвестиций в размере $20 млн. Согласно имеющимся данным, основными инвесторами проекта стали генеральный директор Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff), а также компании Breyer Capital, Sound Ventures, Day One Ventures и др.

Источник изображения: You.com

Источник изображения: You.com

Привлечённые средства You.com планирует потратить на развитие собственной платформы и наращивание пользовательской аудитории. В компании считают, что по мере развития технологий интернет становится всё более централизованным и контролируемым несколькими IT-гигантами. В ответ на это You.com планирует использовать технологии, чтобы помочь людям «жить лучше и продуктивнее»

Основанная в 2020 году You.com использует нейролингвистическое программирование для обработки поисковых запросов, ранжирования результатов и семантического разбора запросов на разных языках, включая языки программирования. Платформа использует ИИ-алгоритмы для обобщения поисковых результатов и их расширения за счёт встроенных поисковых приложений, благодаря чему пользователи могут выполнять разные задачи, не покидая страниц поисковой выдачи.

Источник изображения: You.com

Источник изображения: You.com

«Первая страница Google может быть изменена только путём оплаты рекламы, что раздражает пользователей и дорого обходится компании. Наша новая платформа позволит компаниям размещать на первой странице свой наиболее актуальный контент, и, если он понравится пользователям, они смогут взаимодействовать с ним прямо на этой странице. Большинство компаний и партнёров предпочтут этот новый интерфейс цифровой жизни людей старому статус-кво Google», — считает сооснователь и генеральный директор You.com Ричард Сочер (Richard Socher).

Разработчики также утверждают, что You.com «поднимает планку» конфиденциальности, предлагая пользователям режим инкогнито «нулевого следа». В настоящее время платформа не демонстрирует рекламу, не продаёт данные третьим лицам и не отслеживает поведение пользователей в интернете. Хотя компания не исключает возможность появления на платформе рекламы, она публично взяла на себя обязательства никогда не показывать пользователям «таргетированную рекламу, нарушающую конфиденциальность».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: you.com, поисковик, искусственный интеллект
you.com, поисковик, искусственный интеллект
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