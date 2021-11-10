Tesla начала модернизировать бортовые камеры старых электромобилей, чтобы допустить их к бета-тестированию FSD

В конце сентября мы уже сообщали, что возможность участия владельцев электромобилей Tesla в программе бета-тестирования системы FSD определялась и версией аппаратного обеспечения, установленного в машине. Бортовой компьютер ранних экземпляров, выпущенных после 2016 года, требовал модернизации. Оказывается, для работы с новой версией FSD замены требуют и бортовые камеры.

Именно по этой причине, как отмечает Electrek, получившие модернизированный бортовой компьютер владельцы электромобилей Tesla с комплексом Autopilot 2.0 не были допущены к бета-тестированию свежей версии FSD даже при наличии хорошего рейтинга, отображающего уровень их водительской дисциплины. Компания была вынуждена заявить, что эти электромобили должны будут пройти через замену бортовых камер для соответствия аппаратным требованиям новой версии FSD. Автовладельцы получили соответствующие уведомления.

Оплатившим опцию FSD клиентам камеры будут заменены бесплатно, но для этого придётся посетить фирменный сервис. Напомним, что с недавних пор Tesla предлагает FSD по подписке, и пока не совсем понятно, как должны будут действовать автовладельцы со старым поколением бортовых камер, желающие получить доступ к новой версии FSD через подписку с ежемесячной абонентской платой. Бортовые компьютеры компания им меняла за $1000. Комплекс FSD, напомним, в последнем поколении позволяет электромобилю самостоятельно маневрировать в городской среде в большинстве ситуаций, но пока соответствующая версия программы проходит фазу бета-тестирования, хотя Tesla и старается планомерно расширять круг участников.