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Межвременное VR-приключение Wanderer всё-таки не выйдет до конца года

Разработчики из новозеландских студий Oddboy и M-Theory опубликовали новый трейлер своего межвременного VR-приключения Wanderer. В ролике раскрыли конкретную дату выхода игры.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Напомним, до недавних пор релиз Wanderer ожидался на протяжении третьего квартала текущего года, однако в сентябре создатели объявили о вынужденном переносе премьеры на четвёртый квартал.

Как стало известно, до конца 2021-го игра не успеет вовсе: Wanderer поступит в продажу 27 января 2022 года для VR-гарнитур, совместимых с PC (Steam, Oculus Store), и PlayStation VR.

Wanderer предложит взять на себя роль Ашера Нойманна, который обнаружил позволяющие перемещаться во времени наручные часы. Герою предстоит разобраться в секретах прошлого и предотвратить крах цивилизации.

Разработчики обещают «захватывающее повествование», а также «уникальную смесь головоломок в стиле побега из комнаты с тактильными взаимодействиями и секциями аркадного экшена».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Пазл, Анонс, 3D-технологии, PlayStation,
Теги: wanderer, oddboy, m-theory, приключение, головоломка, vr
wanderer, oddboy, m-theory, приключение, головоломка, vr
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