В Steam стартовало тестирование Beholder 3 и раздача первой части

Издательство Alawar объявило о старте в сервисе цифровой дистрибуции Steam публичного тестирования приключения о жизни в тоталитарном государстве Beholder 3 от немецкой студии Paintbucket Games.
Чтобы принять участие в испытаниях, необходимо перейти на страницу Beholder 3 в Steam и нажать кнопку «Запросить доступ». Разработчики предупреждают, что доступная в рамках теста версия будет отличаться от релизной.
По итогам знакомства с Beholder 3 от тестировщиков потребуется заполнить специальный опросник, чтобы помочь с разработкой. Создатели называют это самой важной и ответственной частью.
Вдобавок Alawar решила отпраздновать пятилетие франшизы раздачей оригинальной Beholder и 80-процентной скидкой на Beholder 2. Обе акции закончатся 11 ноября в 21:00 по московскому времени.
Релиз Beholder 3 ожидается в первом квартале 2022 года как минимум в версии для ПК (Steam). Игрокам достанется роль потерявшего работу в Министерстве семьянина, который становится государственным шпионом.
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