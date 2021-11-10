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В Steam стартовало тестирование Beholder 3 и раздача первой части

Издательство Alawar объявило о старте в сервисе цифровой дистрибуции Steam публичного тестирования приключения о жизни в тоталитарном государстве Beholder 3 от немецкой студии Paintbucket Games.

Источник изображений: Alawar

Источник изображений: Alawar

Чтобы принять участие в испытаниях, необходимо перейти на страницу Beholder 3 в Steam и нажать кнопку «Запросить доступ». Разработчики предупреждают, что доступная в рамках теста версия будет отличаться от релизной.

По итогам знакомства с Beholder 3 от тестировщиков потребуется заполнить специальный опросник, чтобы помочь с разработкой. Создатели называют это самой важной и ответственной частью.

Вдобавок Alawar решила отпраздновать пятилетие франшизы раздачей оригинальной Beholder и 80-процентной скидкой на Beholder 2. Обе акции закончатся 11 ноября в 21:00 по московскому времени.

Релиз Beholder 3 ожидается в первом квартале 2022 года как минимум в версии для ПК (Steam). Игрокам достанется роль потерявшего работу в Министерстве семьянина, который становится государственным шпионом.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс,
Теги: beholder, beholder 2, beholder 3, paintbucket games, alawar, приключение
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