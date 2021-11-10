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Новое предприятие Volkswagen в Германии сосредоточится на выпуске нового массового электромобиля

Планы крупнейшего европейского автомобильного концерна по переходу на электротягу весьма амбициозны, но руководство Volkswagen вынуждено балансировать между экономической целесообразностью, конкуренцией со стороны Tesla и интересами собственных профсоюзов. Без строительства новых предприятий переход на выпуск электромобилей в Германии не обойдётся, как признались представители компании.

Источник изображения: Volkswagen

Источник изображения: Volkswagen

Существующее предприятие Volkswagen в Вольфсбурге является для компании основным, при этом оно входит в число крупнейших в мире. Бренд-менеджер Volkswagen Ральф Брандштэттер (Ralf Brandstaetter) на этой неделе заявил представителям прессы, что по соседству с главным предприятием марки будет построено новое, которое изначально будет ориентировано на выпуск электромобилей. После выхода на проектную мощность новое предприятие сможет выпускать до 250 тысяч машин в год. Руководство концерна считает, что построить новую производственную площадку будет проще и дешевле, чем переоснащать уже существующее предприятие. Это не помешает, однако, к 2027 году перевести две из четырёх линий на основном предприятии в Вольфсбурге на выпуск электромобилей.

Подобное разделение, помимо прочего, позволит поддержать планы Volkswagen по выпуску новых моделей с ДВС, которые тоже предусмотрены на ближайшие годы. На существующем предприятии пропишутся Golf и Tiguan нового поколения, а также семиместный кроссовер. На новом предприятии в Вольфсбурге будет выпускаться массовая модель электромобиля на новой платформе, с которой в Volkswagen связывают серьёзные надежды на конкурентную борьбу с Tesla. Машина будет изначально оснащаться аппаратным обеспечением, позволяющим добиться четвёртого уровня автономности управления по классификации SAE, который является предпоследним в этой шкале.

Перед Volkswagen стоит задача существенной оптимизации технологических и логистических процессов при выпуске электромобилей. Ориентиром в этом смысле остаётся Tesla, затрачивающая около десяти часов на сборку одной машины. У немецкого конкурента этот показатель пока в три раза выше, но новое предприятие как раз поможет сократить его до двенадцати часов в самом пессимистичном варианте. Покупателям при этом будет предложено ограниченное количество опций и комплектаций, поскольку это является неотъемлемой частью плана по оптимизации производственных процессов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: volkswagen, tesla, электромобиль, производство
volkswagen, tesla, электромобиль, производство
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