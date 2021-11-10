Forza Horizon 5 уже привлекла более 4,5 млн человек и показала самый успешный старт в истории Xbox Game Studios

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) в личном микроблоге поделился информацией о первых успехах гоночной аркады в открытом мире Forza Horizon 5.

Напомним, согласно статистике внутриигрового «Зала славы», в преддверии релиза Forza Horizon 5 успели опробовать свыше 800 тыс. геймеров, тогда как в день запуска аудитория проекта превысила 3 млн человек.

По словам Спенсера, к настоящему моменту количество пользователей Forza Horizon 5 (ПК, консоли, облако) превысило 4,5 млн, что делает старт игры самым успешным в истории Xbox Game Studios.

Спенсер добавил, что результат Forza Horizon 5 отражает воплощение мечты Microsoft о расширении геймерской аудитории в жизнь. Руководитель поблагодарил игроков и поздравил Playground Games (разработчиков) с запуском.

Forza Horizon 5 поступила в продажу 9 ноября текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Покупатели премиального (самого дорогого) издания доступ к игре получили ещё 5 ноября.