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Forza Horizon 5 уже привлекла более 4,5 млн человек и показала самый успешный старт в истории Xbox Game Studios

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) в личном микроблоге поделился информацией о первых успехах гоночной аркады в открытом мире Forza Horizon 5.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, согласно статистике внутриигрового «Зала славы», в преддверии релиза Forza Horizon 5 успели опробовать свыше 800 тыс. геймеров, тогда как в день запуска аудитория проекта превысила 3 млн человек.

По словам Спенсера, к настоящему моменту количество пользователей Forza Horizon 5 (ПК, консоли, облако) превысило 4,5 млн, что делает старт игры самым успешным в истории Xbox Game Studios.

Пиковый онлайн Forza Horizon 5 на старте втрое превысил аналогичные показатели Forza Horizon 4

Пиковый онлайн Forza Horizon 5 на старте втрое превысил аналогичные показатели Forza Horizon 4

Спенсер добавил, что результат Forza Horizon 5 отражает воплощение мечты Microsoft о расширении геймерской аудитории в жизнь. Руководитель поблагодарил игроков и поздравил Playground Games (разработчиков) с запуском.

Forza Horizon 5 поступила в продажу 9 ноября текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Покупатели премиального (самого дорогого) издания доступ к игре получили ещё 5 ноября.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки, Xbox,
Теги: forza horizon 5, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
forza horizon 5, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
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