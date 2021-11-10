3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Представлен смартфон Realme Q3t с чипом ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен смартфон Realme Q3t с чипом Snapdragon 778G и 144-Гц дисплеем

Официально анонсирован смартфон среднего уровня Realme Q3t под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI 2.0.

Источник изображений: Realme

Источник изображений: Realme

В основу аппарата положен процессор Snapdragon 778G разработки Qualcomm. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.

Дисплей формата Full HD+ обладает разрешением 1080 × 2412 точек и пиковой яркостью 600 кд/м2. Панель занимает 90,8 % площади лицевой поверхности корпуса. Частота обновления достигает 144 Гц.

В левом верхнем углу экрана имеется небольшое отверстие: здесь располагается фронтальная камера на основе 16-мегапиксельного сенсора. Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это 48-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный блок для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор для получения информации о глубине сцены.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, флеш-накопитель UFS 2.2 вместимостью 256 Гбайт, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки. Цена составляет около 330 долларов США. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Realme GT Neo 2 дебютирует в Европе 15 ноября
Бренд realme предлагает смартфоны со скидками до 10 тысяч рублей
Realme выпустит флагманский смартфон нового поколения в начале 2022 года
Маркировку качества смартфонов Eco Rating распространят за пределы Европы
iQOO готовит два новых смартфона серии Neo на процессорах Snapdragon
Qualcomm рассчитывает справиться с дефицитом ко второй половине следующего года
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире
Мобильная Lineage 2M стартует 2 декабря, а предсоздать персонажей и кланы можно уже сейчас
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 7 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 7 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 8 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 8 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 9 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 5 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 6 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 6 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 11 ч.
МКС сегодня вечером придётся уклоняться от космического мусора 11 ч.