Представлен смартфон Realme Q3t с чипом Snapdragon 778G и 144-Гц дисплеем

Официально анонсирован смартфон среднего уровня Realme Q3t под управлением операционной системы Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом Realme UI 2.0.

В основу аппарата положен процессор Snapdragon 778G разработки Qualcomm. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.

Дисплей формата Full HD+ обладает разрешением 1080 × 2412 точек и пиковой яркостью 600 кд/м2. Панель занимает 90,8 % площади лицевой поверхности корпуса. Частота обновления достигает 144 Гц.

В левом верхнем углу экрана имеется небольшое отверстие: здесь располагается фронтальная камера на основе 16-мегапиксельного сенсора. Тыльная камера имеет трёхкомпонентное исполнение: это 48-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный блок для макросъёмки и 2-мегапиксельный сенсор для получения информации о глубине сцены.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, флеш-накопитель UFS 2.2 вместимостью 256 Гбайт, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки. Цена составляет около 330 долларов США.