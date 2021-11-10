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Дефицит отступает: с января Toyota планирует выпускать по 850 тысяч автомобилей ежемесячно

С наступлением осени многие автопроизводители начали робко выражать надежду на улучшение ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов к декабрю текущего года. Заявления представителей Nissan Motor и Toyota Motor позволяют судить о том, что дно уже пройдено, и производство автомобилей этих марок начинает восстанавливаться.

Источник изображения: Toyota Motor

Источник изображения: Toyota Motor

По информации Nikkei Asian Review, компания Nissan Motor во втором фискальном полугодии, которое началось в октябре, собирается увеличить объёмы выпуска машин на 300 тысяч штук по сравнению с первым полугодием. Разразившийся в этом году кризис с поставками полупроводниковых чипов уже заставил компанию снизить прогноз по количеству выпущенных к марту 2022 года автомобилей с 4,4 до 3,8 млн штук. С другой стороны, компания рассчитывает по итогам фискального года получить прибыль в размере $1,59 млрд против сопоставимых по размеру убытков, полученных годом ранее.

В сентябре Toyota Motor была вынуждена сократить объёмы производства на 40 % из-за дефицита чипов, но сейчас она опережает конкурентов по темпам восстановления. В ноябре она готова выпустить на 10 % больше машин против 4 %, запланированных ранее. Уже в декабре компания готова выпустить миллион автомобилей, на 30 % больше в годовом сравнении. С января Toyota будет выпускать не менее 850 тысяч машин ежемесячно, что позволит компенсировать остановку конвейеров в летние месяцы из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

Лидерство Toyota в борьбе с дефицитом является закономерным следствием предпринятых мер. В начале года компания велела своим поставщикам увеличить складские запасы до пятимесячного уровня против традиционного трёхмесячного. Nissan последовала этому примеру, потребовав от поставщиков увеличения складских запасов с месячного до трёхмесячного объёма. Поставщики компонентов постарались увеличить объёмы производства. Denso в конце сентября нарастила объёмы выпуска продукции на 40 % по сравнению с сентябрём 2019 года, когда пандемия ещё не влияла на отрасль. Aisin за это же время увеличила запасы на 30 %.

В октябре GM подняла прогноз по годовой прибыли до $9,6 млрд, пообещав увеличить объёмы выпуска продукции к концу года. Ford Motor последовала примеру конкурента, заявив об улучшении ситуации с поставками в конце текущего года. Аналогичным образом рассуждает и руководство Volkswagen. Мелким автопроизводителям приходится тяжелее, та же Honda Motor готовится выйти на докризисный уровень не ранее января. Это не мешает компании рассчитывать выпустить в текущем фискальном году больше автомобилей, чем в прошлом.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: toyota, nissan, автомобили, дефицит
toyota, nissan, автомобили, дефицит
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