Дополнение Tiny Tina's Assault on Dragon Keep к Borderlands 2 получило самостоятельное издание

Издательство 2K и разработчики из Gearbox Software объявили о выходе самостоятельной версии дополнения Tiny Tina's Assault on Dragon Keep к кооперативному шутеру Borderlands 2.

Как стало известно, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (так называется новое издание) поступило в продажу для PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One.

Стоимость самостоятельной Tiny Tina's Assault on Dragon Keep составляет 719 рублей на ПК и PlayStation, а за версию для консоли Microsoft придётся отдать $10. В Epic Games Store аддон до 16 ноября распространяется бесплатно.

События дополнения разворачиваются в фэнтезийной Стране чудес, где взбалмошная Крошка Тина выступает в роли хозяйки. В самостоятельном издании добавили новый контент (предметы, оружие и миссии).

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep дебютировала в июне 2013 года. Новая версия выпущена для продвижения фэнтезийного лутер-шутера Tiny Tina’s Wonderlands, который выйдет 25 марта на PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.