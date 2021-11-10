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У Bethesda уже есть идеи насчёт Fallout 5, однако релиз ещё очень нескоро

Руководитель и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в недавнем выпуске передачи IGN Unfiltered поделился крохами информации о потенциальной Fallout 5.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, Fallout 4 дебютировала ещё в ноябре 2015 года, однако за прошедшее с тех пор время новостей о следующей номерной части не прибавилось вовсе (зато вышла мультиплеерная Fallout 76).

Как стало известно, планы на Fallout 5 у Bethesda всё же есть. По словам Говарда, у компании имеются идеи для игры (даже одностраничный документ написан), однако подробностями на данном этапе он поделиться не может.

«Опять-таки, если бы я мог махнуть рукой и выпустить [Fallout 5] — знаете, я бы хотел найти способ ускорить наши процессы, но сказать или подтвердить сейчас, когда что случится, не могу», — заявил Говард.

В интервью глава Bethesda Game Studios подчеркнул, что в настоящее время команда сосредоточена на Starfield, вслед за которой планируется заняться The Elder Scrolls VI. Релиз следующей Fallout и того дальше.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Шутер,
Теги: fallout, bethesda softworks, ролевая игра, шутер
fallout, bethesda softworks, ролевая игра, шутер
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