У Bethesda уже есть идеи насчёт Fallout 5, однако релиз ещё очень нескоро

Руководитель и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в недавнем выпуске передачи IGN Unfiltered поделился крохами информации о потенциальной Fallout 5.

Напомним, Fallout 4 дебютировала ещё в ноябре 2015 года, однако за прошедшее с тех пор время новостей о следующей номерной части не прибавилось вовсе (зато вышла мультиплеерная Fallout 76).

Как стало известно, планы на Fallout 5 у Bethesda всё же есть. По словам Говарда, у компании имеются идеи для игры (даже одностраничный документ написан), однако подробностями на данном этапе он поделиться не может.

«Опять-таки, если бы я мог махнуть рукой и выпустить [Fallout 5] — знаете, я бы хотел найти способ ускорить наши процессы, но сказать или подтвердить сейчас, когда что случится, не могу», — заявил Говард.

В интервью глава Bethesda Game Studios подчеркнул, что в настоящее время команда сосредоточена на Starfield, вслед за которой планируется заняться The Elder Scrolls VI. Релиз следующей Fallout и того дальше.