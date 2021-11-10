Глава Johnson & Johnson войдёт в совет директоров Apple

В Apple анонсировали скорое пополнение совета директоров компании. Скоро в него войдёт Алекс Горски (Alex Gorsky) — нынешний глава корпорации Johnson & Johnson, выпускающей медицинское оборудование, лекарственные препараты и другие товары. Изменения происходят в период роста интереса Apple к сервисам, связанным с системой здравоохранения.

Apple намерена сделать ряд биометрических показателей более доступными для пациентов и их врачей. В пресс-релизе глава компании Тим Кук (Tim Cook) назвал Горски «провидцем в системе здравоохранения», имеющим «страсть к технологиям».

Компания не делает секрета из намерения уделять больше внимания связанным со здравоохранением технологиям. Apple Watch многими рассматривается в качестве устройства для контроля здоровья в ходе тренировок, причём пользователи могут уже сейчас вносить вклад в многочисленные медицинские исследования. Недавние обновления в iOS и watchOS добавили новые функции, упрощающие передачу медицинских данных врачам или членам семьи. Не исключено, что Apple использует опыт Горски для внедрения новых идей в этой сфере, например — какие ещё сенсоры можно интегрировать в Apple Watch или использовать его обширные связи в системе здравоохранения для продвижения новых проектов.

Apple и Johnson & Johnson уже имеют тесные связи — компании работают над исследованием Heartline, призванным установить, насколько точно часы Apple Watch способны распознать мерцательную аритмию до того, как симптомы станут очевидными и/или опасными.

Многие эксперты считают соответствующие проекты Apple довольно неоднозначными. Например, некоторые исследователи заявляли, что компания предоставляет недостаточно информации об алгоритмах определения показателей сердечного ритма. Появлялись данные от инсайдеров из Apple о том, что компания использует потенциально вводящую в заблуждение информацию.

Возможно, опыт Алекса Горски поможет избежать возможных проблем в сфере здравоохранения и сделать Apple Watch ещё более эффективным инструментом диагностики. Также не исключено, что включение в совет директоров человека с таким богатым медицинским багажом — больше символический шаг, демонстрирующий намерения Apple сфокусировать внимание на здоровье своих покупателей.