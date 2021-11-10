3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Представлен смартфон Vivo Y76s с поддерж...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен смартфон Vivo Y76s с поддержкой 5G, быстрой зарядкой 44 Вт и ценой от $280

Китайская компания Vivo, как и ожидалось, анонсировала смартфон среднего уровня Y76s. Устройство использует аппаратную платформу MediaTek и операционную систему OriginOS 1.0 на основе Android 11.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Устройство оборудовано 6,58-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+ с разрешением 2408 × 1080 точек и соотношением сторон 20:9. Применена панель с частотой обновления 60 Гц.

В смартфон установлен процессор Dimensity 810 с восемью ядрами (до 2,4 ГГц), графическим ускорителем Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Чип функционирует в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти.

Фронтальная камера способна формировать 8-мегапиксельные изображения. В состав двойной тыльной камеры входят датчики на 50 и 2 млн пикселей, а также светодиодная вспышка.

В оснащение включены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 44 Вт.

Новинка доступна в трёх цветовых исполнениях — Galaxy Blue, Star Diamond White и Starry Night Black. Покупатели могут выбирать между модификациями с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт. Цена — 280 и 310 долларов США соответственно. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дебютировал бюджетный смартфон Vivo Y15s под управлением Android 11 Go Edition
Представлен смартфон Vivo V23e за $375 для любителей селфи-съёмки
Смартфоны Vivo появились в магазинах «МегаФона»
Маркировку качества смартфонов Eco Rating распространят за пределы Европы
iQOO готовит два новых смартфона серии Neo на процессорах Snapdragon
Qualcomm рассчитывает справиться с дефицитом ко второй половине следующего года
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
Мобильная Lineage 2M стартует 2 декабря, а предсоздать персонажей и кланы можно уже сейчас
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Выпущена первая партия российского RISC-V микроконтроллера «МК32 АМУР»
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 8 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 8 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 8 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 8 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 9 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 6 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 6 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 6 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 11 ч.