Unity объявила о поглощении студии спецэффектов Weta Digital

Unity Technologies объявила о поглощении новозеландской компании Weta Digital, которая специализируется на создании визуальных эффектов для кинематографа. Нового владельца заинтересовали уникальные инструменты для художников и прочая интеллектуальная собственность.

Новозеландская студия Weta Digital была основана в 1993 году, одним из учредителей является известный режиссёр Питер Джексон (Peter Jackson). Студия создавала компьютерную графику для таких лент как «Властелин колец», «Планета обезьян», «Кинг Конг», «Аватар», «Игра престолов», «Чёрная вдова», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина» и многих других. Её работы отмечены множеством высоких наград, в том числе шестью «Оскарами».

Weta Digital продолжит работу как самостоятельный субъект под названием WetaFX — это будет крупнейший клиент Unity в развлекательной сфере. Объединив разработанные Weta инструменты в создании визуальных эффектов с собственным арсеналом Unity, новый владелец стремится полностью раскрыть потенциал решений в области метавселенной.

Как отметила Unity, компании Weta Digital удалось разработать набор профессиональных инструментов полного цикла для 3D-моделирования, создания симуляций и рендеринга — все они ориентированы на потребности художников. Есть специализированные инструменты для изображения реалистичных воды, огня, дыма, волос и шерсти, кожи и перьев; средства для создания сложных и детализированных городских и природных компьютерных сред. Целью нового владельца является их интеграция в собственный пакет Unity, а также адаптация к технологиям обработки графики в реальном времени. Unity планирует перенести эти решения в облако и предоставить клиентам возможность интегрировать их с существующими инструментами. Хотя, соглашается компания, для этого потребуется какое-то время.