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Rivian вышла на биржу — производителя электромобилей оценили в $66,5 млрд, что ненамного меньше Ford

Изначально американский производитель электромобилей Rivian рассчитывал разместить акции на фондовой бирже по цене от $72 до $74 за штуку, но фактически ему удалось их реализовать по цене $78. Компания в результате сможет привлечь около $11,9 млрд, а капитализация всего бизнеса достигнет $66,5 млрд. Это не так далеко от показателей GM и Ford, хотя Rivian пока даже не приносит прибыль акционерам.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Как напоминает CNBC, корпорация Ford Motor ещё до обсуждаемого размещения обладала 14,4 % акций Rivian, их текущая стоимость достигла $8 млрд. Крупнейшим акционером Rivian остаётся Amazon, которой принадлежат 22,4 % акций на общую сумму $12,5 млрд. Американский автопроизводитель должен до конца следующего года снабдить Amazon десятью тысячами электрических фургонов для доставки товаров, а всего контракт подразумевает выпуск 100 тысяч фургонов до конца десятилетия.

По словам представителей Rivian, имеющееся предприятие в Иллинойсе позволит выпускать по 150 тысяч электромобилей в год. В текущем году компания рассчитывает поставить тысячу электрических пикапов R1T, первые клиенты уже начали их получать. Сейчас количество предварительных заказов на этот пикап и родственный кроссовер R1S достигло 55 400 штук. Удовлетворить эти заказы компания намеревается до конца 2023 года.

В третьем квартале Rivian должна была получить убытки в размере $1,28 млрд, а выручка могла оказаться как нулевой, так и достигнуть $1 млн, в зависимости от темпов реализации и выпуска продукции. Если подписчики IPO реализуют своё право на покупку дополнительного количества акций, то капитализация Rivian вырастет с $66,5 до $68 млрд. Для компании, которая пока выпустила чуть больше полутора сотен электромобилей, это весьма впечатляющий результат. Старожилы типа Ford Motor ($79 млрд) и General Motors ($85 млрд) обладают лишь немногим большей капитализацией.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: rivian, электромобиль, акции, финансы
rivian, электромобиль, акции, финансы
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