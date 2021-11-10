3DNewsНовости SoftwareПО для мобильных устройствВ России резко выросло число фишинговых ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В России резко выросло число фишинговых сайтов, имитирующих знаменитый ресурс для взрослых

Локдаун в России не только привёл к росту активности злоумышленников в Сети, но и к появлению многочисленных имитаций востребованных онлайн-сервисов. Только с начала ноября в интернете появилось более 60 фишинговых сайтов, мимикрирующих под известный портал PornHub и нацеленных на хищение аккаунтов сети «ВКонтакте». При этом ещё в сентябре-октябре обнаруживались лишь единичные клоны.

Источник изображения: RobinHiggins/pixabay.com

Источник изображения: RobinHiggins/pixabay.com

После временной блокировки PornHub в 2016 году Роскомнадзор вернул российским пользователям доступ к сервису, но с лета 2017 года требуется обязательная авторизация через сеть «ВКонтакте» для подтверждения возраста. Этим фактом и стали пользоваться мошенники. На фишинговых сайтах-клонах требуют ввести данные учётной записи «ВКонтакте» с последующим перехватом доступа к аккаунту.

PornHub известен во всём мире. По данным представителей портала, только из России трафик сервиса в 2020 году вырос на 10 %. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию Infosecurity a Softline Company, злоумышленники пытаются защитить клоны от систем автоматического обнаружения, например — включая в код большие невидимые блоки с контентом, не связанным с тематикой «для взрослых».

Украденные аккаунты социальной сети всегда востребованы злоумышленниками, поскольку позволяют знакомиться с важными данными, включая переписку пользователей, а также совершать мошеннические действия от лица пострадавшего. Кроме того, недавнее более тесное слияние «ВКонтакте» и сервисов VK (бывшей Mail.ru) теперь позволяет получить доступ ко всей обширной экосистеме группы.

По данным экспертов мошенники могут красть не только логины и пароли «ВКонтакте», но и, например, данные для авторизации в почтовых сервисах, а также информацию о банковских картах с последующей «верификацией» через телефон с согласия ничего не подозревающей жертвы. Не исключено и распространение через сайт вредоносного программного обеспечения.

«ВКонтакте» отрицают рост числа мошеннических действий на своей площадке: «Мы используем комплекс механизмов и инструментов, чтобы обезопасить пользователей». Пользователям порекомендовали применять двухфакторную авторизацию и конечно, не вводить свои данные на непроверенных ресурсах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«ВКонтакте» начнёт адаптироваться под каждого пользователя
«ВКонтакте» запустила автоматический перевод публикаций на английский при помощи нейросети
«ВКонтакте» исполнилось 15 лет — соцсеть поделилась занимательной статистикой
Microsoft исправила проблему с открытием некоторых предустановленных приложений в Windows 11
Apple исправила ошибку, которая ломала некоторые Mac после установки macOS Monterey
Приложение Google Карты установили более 10 млрд раз на Android
Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Шифрование и защита данных,
Теги: вконтакте, pornhub, безопасность, безопасность данных
вконтакте, pornhub, безопасность, безопасность данных
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире
Мобильная Lineage 2M стартует 2 декабря, а предсоздать персонажей и кланы можно уже сейчас
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 7 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 7 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 8 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 8 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 9 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 5 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 6 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 6 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 11 ч.
МКС сегодня вечером придётся уклоняться от космического мусора 11 ч.