KLEVV представила модули памяти DDR5 с подсветкой и без

Марка KLEVV, принадлежащая компании Essencore, которая, в свою очередь, является дочерним предприятием SK Group, анонсировала модули оперативной памяти DDR5 для настольных компьютеров.

В частности, представлены стандартные изделия KLEVV DDR5 формата U-DIMM на основе чипов памяти SK Hynix. Решения имеют ёмкость 16 Гбайт и функционируют на частоте 4800 МГц при напряжении питания 1,1 В. Тайминги — CL40-40-40.

Отмечается, что модули протестированы на совместимость с материнскими платами на основе чипсета Intel Z690 от ведущих поставщиков, таких как ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI. В дальнейшем будут представлены изделия ёмкостью 32 Гбайт, а также решения формата SO-DIMM для портативных компьютеров.

Кроме того, анонсированы модули KLEVV DDR5 для игровых систем и компьютеров с возможностью разгона. Эти изделия располагают многоцветной подсветкой RGB в верхней части. Частота составляет до 6400 МГц. Прочие характеристики будут раскрыты позднее.

Новинки наделены интегральной схемой управления питанием PMIC. Предусмотрены средства устранения ошибок On-Die Error Correcting Code (ODECC).

Стандартные изделия KLEVV DDR5 поступят в продажу в текущем квартале, а память с подсветкой — в начале следующего года.