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Автопроизводители в этом десятилетии потратят $500 млрд на переход к выпуску электромобилей

Многие ведущие автопроизводители мира уже взяли на себя обязательства перевести весомую часть реализуемых в 2030 году транспортных средств на электротягу. Для большинства из них такая миграция обойдётся в круглую сумму — затраты в целом по отрасли могут достичь $515 млрд.

Источник изображения: Daimler

Источник изображения: Daimler

Ещё три года назад, как поясняет Reuters, соответствующие планы автопроизводителей упоминали суммы порядка $300 млрд, но за прошедшее время актуальность перехода на электромобили только усилилась, поэтому и средств на миграцию потребуется больше. По новым расчётам агентства, в ближайшие пять или десять лет автопроизводителям всего мира придётся сообща потратить до $515 млрд на развитие производства электромобилей и тяговых аккумуляторов для них.

По мнению некоторых экспертов, ситуация с миграцией на электротягу начинает напоминать времена холодной войны, когда сторонам конфликта приходилось подтягивать собственные планы к уровням, заявленным оппонентом. По данным AlixPartners, инвестиции автопроизводителей в сферу изготовления электромобилей к 2025 году достигнут $330 млрд. Для сравнения, лишь в 2020 году все автопроизводители мира на развитие предприятий, исследования и разработки потратили около $225 млрд.

Активнее всего привлекать капитал пока удаётся компании Tesla, капитализация которой ещё не так давно достигала $1,2 трлн. Это в два с лишним разом больше, чем совокупная капитализация крупнейших автопроизводителей мира: Volkswagen, Toyota, Ford и General Motors. Швеция и Сингапур готовы запретить продажу новых машин с ДВС уже в 2030 году. Только концерн Volkswagen готов потратить на выпуск электромобилей и батарей $110 млрд к 2030 году. Компания ставит перед собой одни из самых агрессивных целей в отрасли по скорости перехода на электромобили.

Daimler и BMW готовы на соответствующие нужды сообща потратить $185 млрд до 2030 года, а GM и Ford уже к середине десятилетия потратят около $60 млрд. Китайские производители до конца десятилетия готовы потратить $100 млрд, а вот тройка японских лидеров (Toyota, Nissan и Honda) пока ограничивается бюджетом не более $40 млрд. И это при том, что Toyota Motor остаётся крупнейшим автопроизводителем в мире. В указанные суммы не включены расходы на расширение производства тяговых батарей, которые будут измеряться десятками миллиардов долларов США. Во многих случаях финансовую поддержку поставщикам батарей на этом направлении будут оказывать сами автопроизводители.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, электромобиль, volkswagen, аналитика, финансы
tesla, электромобиль, volkswagen, аналитика, финансы
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