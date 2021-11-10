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За 15 лет Китай построит 150 новых атомных реакторов

Климатические обязательства и энергетический кризис в Китае ускорили принятие решений по будущему атомной энергетики в Поднебесной. Новый план предполагает строительство в стране 150 новых атомных реакторов в течение следующих 15 лет. Это воодушевило добывающие компании во всём мире, но сразу привело к появлению признаков дефицита урана. Фактически Китай удвоит количество атомных реакторов, построенных во всём мире с 80-х годов прошлого века.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Нетрудно догадаться, что за следующие 15 лет потребление урана вырастет более чем вдвое, поскольку атомные электростанции начинают снова входить в моду во всех странах. Китай, конечно же, задаст тон и станет новым мировым лидером в этой сфере, но новые АЭС начнут строить очень и очень многие, включая, судя по последним новостям, даже Японию и Германию. Над Японией ещё парит призрак Фукусимы, а Германия продолжает оставаться под давлением «зелёных» инициатив, но энергетический кризис размывает как первое, так и второе.

Рынок добывающих и связанных с переработкой урана отраслей с энтузиазмом воспринял новости из Китая. Дело в том, что в последнее время спотовая цена на уран начала снижаться и упала до $43,2 за фунт (0,453 кг). Чтобы удержать снижение цен ряд добывающих компаний, например, канадская Cameco и казахстанская «Казатомпром» сообщили о снижении прогнозов по добыче урана в связи с локдауном и проблемами в цепочках поставок. Более того, эти и другие компании в цепочке добычи и поставок начали создавать резервные фонды сырья, придерживая его до появления «хороших» цен.

Наконец, в игру вступили биржевые спекулянты. Многочисленные хедж-фонды начали перепродавать заявки на покупку урана и попутно вызвали рост стоимости акций добывающих и перерабатывающих компаний. Поскольку новость пришла из Австралии, где добыча урана практикуется давно и широко (хотя в самой Австралии пока запрещено строить АЭС), акции австралийских компаний быстро пошли вверх, а добывающие компании начали озвучивать планы по расконсервации закрытых рудников и по наращиванию производства урана в будущем.

Всё идёт к тому, что атомная отрасль производства энергии очень и очень быстро расширится в довольно короткие сроки. Как бы ни был страшен обывателям мирный атом, но от Китая банально никому нельзя отставать. Даже в простом экономическом уравнении перекос в сторону энергетического могущества Китая чреват печальными последствиями для всех остальных экономик мира. Солнечными панелями и ветряками с этим ничего сделать нельзя. По крайней мере, за 15 лет. Парировать атомные усилия китайцев можно только термоядерными реакторами, которые могут за это время стать реальностью. Но это неизвестная составляющая уравнения, а АЭС — это реальность и от неё никуда не деться.

Кстати, на этом фоне усилия «Росатома» по созданию замкнутого цикла переработки и использования отработанного ядерного топлива заиграли новыми красками. Если термояд не появится в ближайшие 50–100 лет, чистого урана может на всех не хватить. А если хватит, дефицит грозит проникнуть в атомную энергетику намного раньше, чем ожидалось.

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Рубрики: Новости Hardware, окружающая среда, финансовые новости и аналитика,
Теги: энергетика, китай, атомная
энергетика, китай, атомная
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