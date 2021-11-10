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Илон Маск потерял $50 миллиардов за 2 дня

Создав в твиттере опрос по поводу продажи части акций Tesla, глава компании Илон Маск (Elon Musk) спровоцировал резкое снижение их стоимости. Всего за два дня курс акций компании опустился более чем на $200, а оценка личного состояния господина Маска уменьшилась на $50 млрд за то же время.

Источник изображения: Blomst / pixabay.com

Источник изображения: Blomst / pixabay.com

Столь резкое снижение стоимости личных активов является по версии Bloomberg Billionaires Index рекордным — в последний раз подобное наблюдалось в 2019 году, когда с разводом основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) его состояние снизилось на $36 млрд. Теперь отставание Безоса от Маска сократилось до $83 млрд, хотя до этого оно составляло $143 млрд — больше, чем всё состояние основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates).

Господин Маск опубликовал итоги проведённого в твиттере опроса 7 ноября. Всего в голосовании приняли участие 3,5 млн человек. Из них 57,9 % проголосовали за то, чтобы миллиардер продал 10 % акций компании Tesla, чтобы заплатить налоги. Владелец компании пообещал исполнить волю своих читателей, какой бы она ни оказалась. При этом, как отмечается, непосредственно перед опросом свои активы продал его брат Кимбал Маск (Kimbal Musk), который входит в совет директоров Tesla. В итоге акции компании подешевели на 12 %.

По состоянию на 30 июня 2021 года господин Маск владел пакетом в 170,5 млн акций Tesla. На момент закрытия торгов 5 ноября стоимость одной акции составляла $1222 — при этой цене продажа 10 % от всего пакета принесла бы ему около $21 млрд.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, илон маск, состояние
tesla, илон маск, состояние
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