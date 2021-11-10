В кошельке Apple Pay появилась возможность добавлять карты «Мир»

Российская национальная платёжная система «Мир» получила поддержку сервиса Apple Pay. В меню доступных средств оплаты в настройках Apple ID появилась опция, благодаря которой в кошелёк Apple можно добавлять соответствующие банковские карты.

Для того чтобы карта «Мир» добавилась к числу платёжных средств в экосистеме Apple, необходимо зайти в настройки профиля пользователя и перейти в раздел «Оплата и доставка». В нём пользователю следует перейти по кнопке «Добавить способ оплаты».

Если раньше владельцам iPhone были доступны только карты с Visa, MasterCard и American Express, то теперь добавилась российская платёжная система «Мир», которой пользуются госслужащие, работники учебных заведений, пенсионеры, студенты и многие другие категории граждан.

В конце июля о готовности интегрировать с кошельком Apple Pay карты «Мир» заявили «Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф-банк», «Почта Банк», «Центр-инвест», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Примсоцбанк», а теперь её использование окончательно «оформлено» и со стороны Apple.

Добавив карту, можно оплачивать многочисленные сервисы и продукты в экосистеме «яблочной» компании — от подписок на Apple TV и Apple Music, до, например, приложений в App Store и, конечно, покупок в онлайн- и офлайн-магазинах.