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В кошельке Apple Pay появилась возможность добавлять карты «Мир»

Российская национальная платёжная система «Мир» получила поддержку сервиса Apple Pay. В меню доступных средств оплаты в настройках Apple ID появилась опция, благодаря которой в кошелёк Apple можно добавлять соответствующие банковские карты.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Для того чтобы карта «Мир» добавилась к числу платёжных средств в экосистеме Apple, необходимо зайти в настройки профиля пользователя и перейти в раздел «Оплата и доставка». В нём пользователю следует перейти по кнопке «Добавить способ оплаты».

Если раньше владельцам iPhone были доступны только карты с Visa, MasterCard и American Express, то теперь добавилась российская платёжная система «Мир», которой пользуются госслужащие, работники учебных заведений, пенсионеры, студенты и многие другие категории граждан.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

В конце июля о готовности интегрировать с кошельком Apple Pay карты «Мир» заявили «Сбербанк», ВТБ, «Тинькофф-банк», «Почта Банк», «Центр-инвест», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк» и «Примсоцбанк», а теперь её использование окончательно «оформлено» и со стороны Apple.

Добавив карту, можно оплачивать многочисленные сервисы и продукты в экосистеме «яблочной» компании — от подписок на Apple TV и Apple Music, до, например, приложений в App Store и, конечно, покупок в онлайн- и офлайн-магазинах.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: apple, apple pay, мир, iphone
apple, apple pay, мир, iphone
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