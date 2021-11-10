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Corsair выпустила клавиатуру K65 RGB Mini в необычных цветовых исполнениях

Компания Corsair анонсировала клавиатуры K65 RGB Mini серии Flavor Rush Collection: особенность новинок, разработанных с прицелом на любителей игр, заключается в необычном цветовом исполнении.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

В семейство вошли четыре модификации: Hint Of Mint, Bubblegum Pop, Berry Wave и Watermelon Blast. Первая получила кнопки в белом и салатовом исполнениях, вторая — в белом и красном, третья — в белом и синем. Что касается модификации Watermelon Blast, то её клавиши имеют окраску в салатовом, красном и чёрном цветах, что должно вызывать ассоциацию с арбузом.

Устройства относятся к механическому типу: применены переключатели Cherry MX Speed с заявленным сроком службы до 100 млн срабатываний. В правой части отсутствует традиционный блок цифровых кнопок. Реализована многоцветная подсветка RGB.

Во встроенной памяти объёмом 8 Мбайт можно сохранить до 50 пользовательских профилей. Функции Full Key NKRO и 100 % Anti-Ghosting отвечают за корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок.

Для подключения к компьютеру служит съёмный кабель с коннектором USB Type-C. Благодаря фирменной технологии AXON Hyper-Processing частота опроса достигает 8000 Гц.

Приём заказов на клавиатуры Corsair K65 RGB Mini Flavor Rush Collection уже начался: стоимость вне зависимости от варианта оформления составляет 125 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: corsair, клавиатура, игровая клавиатура, механическая клавиатура
corsair, клавиатура, игровая клавиатура, механическая клавиатура
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