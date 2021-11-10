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Facebook удалит часть настроек таргетинга в рекламе на платформе

Facebook заявила, что планирует удалить несколько параметров в настройках целевой аудитории рекламы на платформе. Речь идёт о так называемых «чувствительных» темах, относящихся к расовой принадлежности, вопросам здоровья, религиозным обычаям, политическим убеждениям или сексуальной ориентации.

Источник изображения: geralt / pixabay.com

Источник изображения: geralt / pixabay.com

Компания, которая недавно сменила название на Meta, получает подавляющую долю своих доходов от онлайн-рекламы. Но в последнее время она оказалась под пристальным вниманием общественности и регулирующих органов в том числе и по данному вопросу. В блоге администрация Facebook привела примеры настроек, которые больше не будут использоваться на рекламных площадках: «всемирный день диабета», «ЛГБТ-культура», «еврейские праздники», а также политические и социальные вопросы. Изменения вступят в силу 19 января 2022 года.

Компания неоднократно подвергалась критике за настройки таргетинга, которые открывали возможность для злоупотреблений, позволяя нацеливать рекламу на уязвимые группы. Впервые изменения были внесены в 2019 году. Рекламодатели по-прежнему смогут ориентироваться на аудитории по местоположению пользователей, использовать собственные списки потенциальных клиентов, привлекать аудитории по критериям взаимодействия с их контентом, а также показывать рекламу пользователям с аналогичными характеристиками.

Новые правила знаменуют смену стратегии компании в отношении политической и социальной рекламы, хотя ожидается, что серьёзных финансовых последствий это не принесёт. Ещё в 2019 году глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) представил оценку, согласно которой в 2020 году доля политической рекламы должна была составить менее 0,5 % от выручки Facebook. При этом у пользователей регулярно расширяется набор инструментов для настройки рекламы, которую они хотят или не хотят видеть.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: meta, facebook, реклама
meta, facebook, реклама
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