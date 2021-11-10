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Motional запустит службу роботакси в Лас-Вегасе в 2023 году

Компания Motional, занимающаяся разработкой автономных транспортных средств и являющаяся совместным предприятием Hyundai и Aptiv, объявила о намерении запустить сервис роботакси. Согласно плану компании, служба роботакси начнёт функционировать в Лас-Вегасе в 2023 году.

Источник изображения: Motional

Источник изображения: Motional

Motional начала тестирование своих автономных автомобилей в Лас-Вегасе в рамках совместного проекта с компанией Lyft около четырёх лет назад. Тестирование началось как краткосрочный пилотный проекты Aptiv и Lyft, о котором удалось договориться во время ежегодной выставки Consumer Electronic Show 2018, и с тех пор автономные транспортные средства компании выполнили более 100 тыс. пассажирских поездок.

Сама же компания Motional была образована в 2020 году, когда Hyundai заявила о намерении потратить $1,6 млрд на развитие направления, связанного с автономным транспортом. При этом IT-компания Aptiv, является полноправным партнёром автопроизводителя и владеет 50 % компании Motional. В настоящее время компания тестирует свои беспилотные авто в нескольких городах, включая Лас-Вегас, Бостон и Питтсбург в США, а также в Сингапуре и Сеуле.

Автопарк Motional состоит из автомобилей BMW 5-й серии, которые в следующем году будут заменены на электрические внедорожники Hyundai Ioniq 5. В течение года Motional и Lyft будут тестировать автомобили, после чего в 2023 году будет запущен полноценный коммерческий сервис роботакси. Отметим, что не только Motional планирует осуществлять коммерческие пассажирские перевозки с помощью автономного транспорта в Лас-Вегасе. Компания Zoox, являющаяся дочерним предприятием Amazon, также тестирует свои беспилотные авто в этом городе.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: motional, hyundai, роботакси, автономный транспорт
motional, hyundai, роботакси, автономный транспорт
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