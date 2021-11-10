Сейчас или никогда: Bethesda объяснила, почему отдала приоритет Starfield вместо следующей The Elder Scrolls

Руководитель и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в недавнем выпуске передачи IGN Unfiltered рассказал, почему The Elder Scrolls VI приходится ждать так долго.

Напомним, The Elder Scrolls VI была официально представлена ещё в июне 2018 года, однако новостей о разработке пока совсем немного — тем временем предыдущей номерной части серии завтра исполнится 10 лет.

Говард в курсе затянувшегося промежутка, но ничего поделать не может: «Хотел бы я, чтобы можно было махнуть волшебной палочкой, и игра, которую мы желаем сделать, […] просто вышла бы? Безусловно».

Отдай Bethesda Game Studios после Fallout 4 приоритет именно The Elder Scrolls VI, и не факт, что у студии появилась бы возможность взяться за что-нибудь по-настоящему новое. Например, Starfield.

«Нам казалось, что заняться чем-то вроде Starfield… мы давно хотели сделать нечто иное и поиграться с новой вселенной. Так что если не сейчас — возвращаясь в прошлое, мы начали сразу после Fallout 4, то есть в 2015 году — если не сейчас, то когда? Чувствую, если бы не начали тогда, то это "когда" могло бы и не наступить», — заявил Говард.

Как отмечают в IGN, сосредоточиться на Starfield разработчикам позволил успех The Elder Scrolls Online и общее здоровье франшизы: «Всё занимает больше времени, чем мы надеялись, но мы хотим удостовериться, что всё сделаем правильно».

Релиз Starfield ожидается 11 ноября 2022 года на PC, Xbox Series X и S. У The Elder Scrolls VI (и Fallout 5, о которой Тодд тоже обмолвился в интервью) пока нет даже примерных сроков выхода.