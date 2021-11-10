Facebook впервые оценила токсичность пользователей

Facebook впервые раскрыла данные по распространённости издевательств и домогательств на своей платформе. По оценкам администрации соцсети, контент подобного рода встречался от 14 до 15 раз на каждые 10 000 просмотров по итогам III квартала.

По оценкам компании Meta (бывшая Facebook), на платформе Instagram контент подобного рода встречается значительно реже — от 5 до 6 раз на 10 000 просмотров. В настоящий момент компания находится под пристальным вниманием общественности и государственных ведомств после того, как информатор и бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) опубликовала документы, согласно которым Instagram представляет потенциальную угрозу для психики пользователей подросткового возраста, и руководство об этом осведомлено.

По словам Хауген, представленные ей документы подтверждают, что компания пренебрегает безопасностью пользователей в угоду финансовым результатам. Поэтому общественность призвала Meta быть более прозрачной в отношении инцидентов, связанных с издевательствами и домогательствами на принадлежащих ей платформах, а также с тем, как компания борется с подобными проявлениями. По версии Facebook, в большинстве случаев ей удаётся обнаруживать такое поведение самостоятельно, без участия пользователей, которые имеют возможность подавать жалобы. Из 9,2 млн единиц контента, удалённого за издевательства и домогательства, в 59,4 % случаев компания сработала своими силами.