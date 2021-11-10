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Facebook впервые оценила токсичность пользователей

Facebook впервые раскрыла данные по распространённости издевательств и домогательств на своей платформе. По оценкам администрации соцсети, контент подобного рода встречался от 14 до 15 раз на каждые 10 000 просмотров по итогам III квартала.

Источник изображения: Thomas Ulrich / pixabay.com

Источник изображения: Thomas Ulrich / pixabay.com

По оценкам компании Meta (бывшая Facebook), на платформе Instagram контент подобного рода встречается значительно реже — от 5 до 6 раз на 10 000 просмотров. В настоящий момент компания находится под пристальным вниманием общественности и государственных ведомств после того, как информатор и бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) опубликовала документы, согласно которым Instagram представляет потенциальную угрозу для психики пользователей подросткового возраста, и руководство об этом осведомлено.

По словам Хауген, представленные ей документы подтверждают, что компания пренебрегает безопасностью пользователей в угоду финансовым результатам. Поэтому общественность призвала Meta быть более прозрачной в отношении инцидентов, связанных с издевательствами и домогательствами на принадлежащих ей платформах, а также с тем, как компания борется с подобными проявлениями. По версии Facebook, в большинстве случаев ей удаётся обнаруживать такое поведение самостоятельно, без участия пользователей, которые имеют возможность подавать жалобы. Из 9,2 млн единиц контента, удалённого за издевательства и домогательства, в 59,4 % случаев компания сработала своими силами.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: meta, facebook, instagram
meta, facebook, instagram
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